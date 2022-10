Luana D’Orazio, i titolari della ditta hanno chiesto il patteggiamento. La giovane madre morì sul lavoro a Pistoia schiacciata da un macchinario tessile

Luana D’Orazio era la giovane madre-operaia morta, a soli 22 anni, a maggio dello scorso anno a Pistoia. Dopo un anno di processo, gli ex datori di lavoro della giovane ragazza hanno chiesto e ottenuto il patteggiamento. La delusione della madre dopo la decisione del giudice.

Nel caso di Luana D’Orazio, la giovane madre di 22 anni di Pistoia, morta nella ditta dove lavorava, i suoi ex datori hanno chiesto ed ottenuto il patteggiamento. Luana Coppini, titolare della ditta in cui è avvenuto l’incidente mortale, ha patteggiato 2 anni di reclusione, mentre per il marito Daniele Faggi, titolare di fatto, un anno e mezzo; per entrambi è scattata la sospensione condizionale della pena, e quindi non andranno in carcere. L’udienza preliminare si è svolta in tribunale a Prato.

La mamma di Luana D’Orazio, Emma Marrazzo, presente all’udienza, ha dichiarato tutta la sua delusione per la decisione del giudice Francesca Scarlatti. “Se la via di mia figlia vale due anni, mi rimetto a quello che decideranno, ma non so se il pm ha figli…”.

La giovane madre morì su lavoro schiacciata da una pressa

Luana D’Orazio, giovane operaia e anche giovane mamma di un bambino di 5 anni, è morta nel maggio 2021 in un azienda tessile a Montemurlo in provincia di Prato. È deceduta in un incidente sul lavoro, finendo dentro l’ingranaggio dell’orditoio, la macchina che permette di preparare la struttura verticale della tela che costituisce la trama del tessuto. Viveva a Pistoia, con i genitori e il fratello. Lavorava da circa un anno in un’azienda tessile, Orditura Luana, in provincia di Prato, a Oste di Montemurlo.