Lucca Comics 2022, arriva Tim Burton: date, programma, ospiti e biglietti dell’evento

Lucca Comics 2022: sono arrivati i primi annunci dell’evento tanto atteso. Super ospiti internazionali ed italiani che arricchiranno il programma. Sono previsti tantissimi appassionati e così ecco le informazioni sui biglietti.

Lucca Comics 2022: date e programma

Lucca Comics è pronta a tornare con la nuova edizione 2022. L’evento tanto atteso si svolgerà dal 28 ottobre 2022 all’1 novembre 2022. Ci sarà un programma dettagliato con tanti padiglioni. Attesa dei 100 numeri di One Piece, la serie più venduta al mondo, ma ci sarà pure il raduno cosplay per i cinquant’anni di Lady Oscar e per i 60 di Spider-Man. Poi, ecco i 20 della casa di videogiochi di The Witcher e Cyberpunk, CD Project Red, i 70 di Urania e i 160 di Salani, che verranno celebrati con una mostra, così come pure si farà per i 40 di Martin Mystère di Alfredo Castelli. E non poteva non esserci Cristina D’Avena per i 40 anni della sua carriera di sigle dei cartoni.

Ospiti e biglietti dell’evento

Come super ospite internazionale ci sarà il regista Tim Burton. Attesi anche l’autore di Spider-Man, John Romita Jr e il pluripremiato Chris Ware. Tra le presenze italiane, Francesca Michielin, Zerocalcare, Tanino Liberatore, e Lillo e Frank Matano con l’anteprima di Lol: chi ride è fuori versione natalizia. Roberto Saviano lancerà per la prima volta la serie, già in corso, de Le storie della paranza, con Tito Faraci e Tanino Liberatore. Mentre Sio, Dado, Fraffrog e Keison si preparano ad annunciare un progetto che li vedrà insieme (il 31 ottobre).

Dal Giappone, ci saranno Atsushi Ohkubo, creatore di Soul Eater, con una mostra a Palazzo Ducale, e a seguire: Norihiro Yagi (Star Comics), autore di Ariadne In The Blue Sky, e Nagabe (J-Pop), del successo da un milione di copie Girl From The Other Side. Ospite anche il character designer Yoshitaka Amano, famoso per le illustrazioni di Final Fantasy.

Dalla Francia arriveranno lo sceneggiatore Arnaud Dollen e il disegnatore Jérôme Alquié, autori dello spin-off de I Cavalieri dello Zodiaco. Infine, dal Brasile, il fumettista Marcello Quintanilha e dall’argentina Miguel Repiso. Ricordiamo che sarà ospite pure Ted Nasmith, l’artista tolkeniano dietro il manifesto di questa edizione.

Per i biglietti è stata messa a disposizione un sito ad hoc: “Lucca Comics & Games, con prudenza e attenzione per la sicurezza dei propri visitatori, ha deciso di adottare misure di autocontenimento nell’emissione dei biglietti, pertanto il tetto massimo di biglietti vendibili è stato fissato a 55.000 per la singola giornata, rispetto a una superficie espositiva della manifestazione 2022 superiore a quella del 2019, in cui il “ticketing cap” era settato sugli ormai consueti 90.000 per giorno. Qualora le condizioni generali e le normative vigenti lo permettessero, nel mese di settembre si valuterà un eventuale ampliamento di questo limite. Verranno applicate le normative anti-Covid vigenti al momento della manifestazione”.

