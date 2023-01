La bassa stagione non esiste, è solo un errore di promozione e programmazione: “Una meta per ogni stagione” è lo slogan su cui la Città di Lucca punta per il rilancio del turismo e della cultura dopo i difficili anni della pandemia, scommettendo per il 2023 alle porte su tutti gli elementi di forza che la rendono nel loro insieme e attraverso la varietà una meta unica e irripetibile per ogni target di visitatore.

Un trend che si consolida già a partire dalla grande novità dell’anno: una nuova manifestazione a tema “food”, Lucca Golosa, che si terrà il 10, 11 e 12 marzo con la direzione artistica di due “celebrity chef” di fama internazionale: Cristiano Tomei e Damiano Carrara;

E ancora: dal 1 al 5 novembre il festival di “pop culture” più grande e famoso del mondo occidentale (Lucca Comics & Games), che richiama ad ogni edizione centinaia di migliaia di persone; un calendario di grandi concerti estivi con le star più leggendarie del rock; una serie di appuntamenti con la grande musica lirica sotto il nome del maestro più grande – Giacomo Puccini -, nato proprio a Lucca e la cui memoria è il motore di iniziative e sinergie al livello nazionale; un “gemellaggio” all’insegna di allegria e costumi con il Carnevale più importante d’Europa, che farà tappa unica nella città delle Mura il 5 febbraio per Lucca in Maschera; un festival del cinema forte di grandi ospiti internazionali e di una formula unica che trasforma tutto il centro storico della città in un grande set performante unico al mondo; un Magico Natale che alla prima edizione è già fra i più popolari della Toscana. E ancora: musei, eventi sportivi, artistici, religiosi, meeting internazionali e festival botanici in grandi spazi verdi.

Una varietà di eventi unica a livello nazionale, presentata in conferenza stampa a Montecitorio (Roma) nel mese di dicembre dall’amministrazione comunale di Lucca guidata dal sindaco Mario Pardini, coadiuvato dagli assessori al commercio, cultura e turismo, Paola Granucci, Mia Pisano e Remo Santini.

Proprio Santini, assessore al turismo, si dichiara soddisfatto del calendario proposto, che colloca di diritto Lucca tra le principali mete dei visitatori nazionali e non solo per l’imminente 2023:”E’ stato un duro lavoro che ha coinvolto uffici, collaboratori e molte realtà del territorio. Ma oggi – prosegue – con orgoglio possiamo presentare un calendario annuale che vedrà la città di Lucca protagonista in numerosi ambiti e settori e che richiamerà l’interesse di un pubblico ampio e variegato. La nostra città può vantare notevoli risorse e potenzialità, che un’amministrazione attenta deve saper veicolare e distribuire in maniera dinamica. Siamo certi che questo sarà un anno da ricordare per Lucca”.

Tutto questo in una città d’arte straordinaria, ricca di storia, resa unica dalla splendida cerchia muraria intatta e interamente percorribile, al centro dell’Italia, a due passi dal mare della Versilia, dalla montagna delle splendide Alpi Apuane, circondata dalle splendide colline e dagli itinerari naturalistici della Piana di Lucca, collegata al mondo da due aeroporti e due porti a mezz’ora di distanza. Una città che offre eventi straordinari in ogni momento dell’anno, dove una giusta programmazione si sostituisce al concetto ormai superato di “bassa stagione” (off season), soddisfacendo i gusti di ogni tipo di turismo. Perché le tante anime di Lucca sono altrettante esperienze sempre uniche e al tempo stesso diverse, da vivere e scoprire in una location che porta con sé il fascino di secoli di storia e lo stupore di un rinnovamento sempre costante. In un connubio fra arte, architettura e spettacolo, “Una meta per ogni stagione” vuol dire che a Lucca c’è sempre qualcosa di speciale e sorprendente da scoprire.

Web App: eventi.turismo.lucca.it; Piattaforma e-booking: discoverpianadilucca.it