Luciano Canfora, chi è il filologo che ha definito Giorgia Meloni una “neonazista nell’animo”: biografia e curriculum dello studioso.

Luciano Canfora, nato a Bari il 5 giugno 1942, è un rinomato filologo, storico, saggista e accademico. Negli ambienti della cultura italiana, infatti, è noto come un profondo conoscitore della cultura classica alla quale si dedica con un approccio multidisciplinare.

Figlio della latinista e grecista Rosa Cifarelli e dello storico della Filosofia Fabrizio Canfora, entrambi docenti presso il Liceo Ginnasio Quinto Orazio Flacco di Bari, è cresciuto in un ambiente intriso di cultura. I genitori del filologo, inoltre, sono sempre stati molto attivi nella vita civile di Bari nel secondo dopoguerra e hanno sempre perseguito ideali antifascisti.

Dopo la laurea nel 1964 in Lettere Classiche, Canfora si è specializzato in Filologia classica alla Normale di Pisa. Successivamente, ha cominciato la sua carriera come assistente in Storia Antica e, poi, in Letteratura Greca.

Oltre a svolgere la professione di professore universitario, è membro di diversi comitati direttivi di riviste come il Journal of Classical Tradition di Boston, la Historia y crítica o, ancora, la rivista italiana di divulgazione geopolitica Limes.

Nel 2011, ha vinto il premio Feronia-Città di Fiano per la sezione della Critica Militante.

Perché Luciano Canfora ha definito Giorgia Meloni una “neonazista nell’animo”?

Nelle ultime settimane, il filologo Luciano Canfora ha attirato su di sé l’attenzione mediatica per alcune dichiarazioni controverse rilasciate sui profughi e sulla natura dell’invasione russa dell’Ucraina. Più recentemente, ha espresso considerazioni sulla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che hanno destato scalpore tra l’opinione pubblica.

Ospite al liceo scientifico Enrico Fermi di Bari, infatti, lo studioso ha definito la Meloni come una “neonazista nell’animo”. Nello specifico, Canfora ha dichiarato: “Se riesco a imporre l’idea che c’è un solo colpevole che bisogna demonizzare, ho vinto la partita. Ma nessuna guerra ha mai avuto una sola origine: dipende da come le propagande contrapposte riescano o meno a imporre una certa verità. Non vedo nello schieramento politico del nostro Paese forze capaci di dire ‘voglio capire’. Anche la terribilissima e sempre insultata leader di Fratelli d’Italia, trattata di solito come una mentecatta, pericolosissima, siccome essendo neonazista nell’animo si è subito schierata con i neonazisti ucraini è diventata una statista molto importante”.

Giorgia Meloni risponde: “Lo querelo”

Alle parole pronunciate da Luciano Canfora, ha risposto Giorgia Meloni che ha affermato: “Lo querelo. Ascoltate il filologo Luciano Canfora che, in un istituto scolastico di Bari, mi definisce ‘neonazista nell’animo’. Parole inaccettabili, ancora una volta pronunciate da una persona che si dovrebbe occupare di cultura e formazione e che invece finisce a fare becera propaganda a dei giovani studenti. La querela non gliela toglie nessuno”.