L’Ucraina chiede altre armi all’Occidente e promette: “Non le useremo in Russia”

Il ministro degli esteri ucraino, Dmytro Kuleba, chiede nuove armi all'Occidente garantendo che non verranno usate in territorio russo.

L’Ucraina garantisce ai Paesi occidentali che l’esercito di Kiev non userà le armi donate dagli alleati per colpire obiettivi in territorio russo. A dichiararlo è il ministro degli Esteri, Dmytro Kuleba, in un’intervista all’Afp.

“Se i nostri partner ci chiedono di garantire che tale arma sarà usata solo sul territorio ucraino, noi diamo questa garanzia e la manteniamo. Sì, abbiamo fatto tali promesse e le abbiamo mantenute”, afferma.

Le armi occidentali all’Ucraina

Kuleba dice chiaramente che l’Ucraina “avrà bisogno delle armi dell’Occidente finché non avrà vinto” la guerra con la Russia. “Dobbiamo andare avanti – prosegue – perché la guerra è una realtà e in questa realtà dobbiamo vincere, non c’è altra soluzione”.

Armi che, come ha garantito, l’Ucraina non userà sul territorio russo. D’altronde, sottolinea Kuleba, ci sono già “state alcune occasioni in cui abbiamo fatto tali promesse e le abbiamo mantenute”.