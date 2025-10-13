Non si arresta la violenza in Ucraina. Nelle ultime 24 ore, le forze russe hanno lanciato 570 attacchi contro 18 insediamenti nella regione di Zaporizhzhia, colpendo aree residenziali e strutture agricole. Lo riferisce l’agenzia Ukrinform, citando il capo dell’Amministrazione militare regionale, Ivan Fedorov.

Due persone sono rimaste uccise e altre due ferite in un attacco con droni sul distretto di Polohy, mentre nuovi bombardamenti hanno interessato le comunità di Mahdalynivka, Bilohiria, Uspenivka, Novouspenivske e Malynivka. In totale, 357 droni di vario tipo hanno preso di mira Stepnohirsk, Plavni, Stepove, Prymorske, Huliaipole, Shcherbaky, Novodanylivka, Mala Tokmachka, Novoandriivka e altri centri abitati.

Oltre ai droni, sono stati segnalati otto attacchi aerei, quattro lanci multipli di razzi Mlrs e 201 colpi di artiglieria. I raid hanno provocato gravi danni a case private, fabbricati agricoli e veicoli. Solo nel comune di Orikhiv, un’auto è stata distrutta da un drone russo, causando la morte di un uomo di 32 anni e il ferimento di altre tre persone.

L’Ucraina continua a bruciare: 570 raid russi in 24 ore su Zaporizhzhia. Trump avverte Putin: “Pronto a fornire Tomahawk a Kiev”

Mentre la regione di Zaporizhzhia continua a essere uno dei fronti più colpiti dell’invasione, cresce la tensione diplomatica tra Washington e Mosca. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha perso la pazienza con Vladimir Putin, annunciando la possibilità di una nuova fornitura di missili da crociera Tomahawk all’Ucraina se il Cremlino non porrà fine alla guerra.

“Potrei dirgli: Guarda, se questa guerra non finisce, fornirò loro dei Tomahawk», ha dichiarato Trump ai giornalisti a bordo dell’Air Force One. Il leader americano ha rivelato che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva chiesto questi armamenti durante una recente conversazione telefonica. “I Tomahawk rappresentano un altro passo avanti nell’aggressione”, ha aggiunto, “ma la Russia vuole davvero che vengano lanciati nella sua direzione? Non credo”.

Dal Cremlino, Putin aveva già messo in guardia contro l’invio di missili di questo tipo, definendolo “una nuova escalation” capace di compromettere i rapporti tra Washington e Mosca. Ma la crescente intensità dei raid russi e la pressione internazionale potrebbero spingere la Casa Bianca a una svolta.

In Ucraina, intanto, la popolazione di Zaporizhzhia vive ore di paura e resistenza: dopo 570 attacchi in un solo giorno, la guerra appare ancora lontana dalla fine.