Ludovica Bargellini: film e spot dell’attrice morta in un incidente stradale

Ludovica Bargellini era una attrice e modella che purtroppo ha perso la sua vita in un brutto incidente nella notta tra il 18 e il 19 aprile 2022. Originaria della Toscana, si era trasferita a Roma per coltivare la sua passione.

Ludovica Bargellini: attrice morta in un incidente stradale

Ludovica Bargellini aveva 35 anni ed era originaria di Pistoia. Aveva la passione per l’arte e per la recitazione. Infatti, da giovanissima si era trasferita a Roma dalla Toscana per studiare Costume al Centro Sperimentale di cinematografia. Poi, sempre a Roma era entrata nel Teatro Azione. Ed ecco poi arrivare la specializzazione alla scuola di recitazione ‘Jenny Tamburi’, che l’ha lanciata nel mondo della televisione e del cinema. Inoltre, dai social si evince che la donna avesse la passione anche per la boxe e aveva studiato danza e pattinaggio artistico. Un’altra sua grande passione era la pittura tanto che aveva una pagina, sempre su Instagram, che utilizzava per mostrare ai fan alcune delle sue opere d’arte.

La sua carriera è stata stroncata da un brutto e fatale incidente stradale. L’attrice è rimasta uccisa dopo uno schianto con la sua vettura in un muro. Il brutto incidente è avvenuto nella notte del 18 aprile intorno all’una alla Montagnola, all’incrocio tra via Colombo e via Grotta Perfetta. La donna è morta pochi minuti dopo l’arrivo in condizioni molto critiche all’ospedale Sant’Eugenio. Stava guidando la sua Lancia Y quando, forse a causa di un colpo di sonno, è andata a sbattere contro un muro.

Film e spot dell’attrice

Oltre che come attrice, Ludovica ha lavorato anche come modella per diverse produzioni, al Teatro Azione con Michael Margotta e Doris Hicks. Da sottolineare un suo ruolo con il regista premio Oscar Paolo Sorrentino nel 2016 nella serie televisiva ‘The Young Pope’. Nella sua esperienza artistica anche diverse partecipazioni in lungometraggi, come «Palato assoluto» di Francesco Falaschi e «Non c’è tempo per gli eroi» di Andrea Mugnaini, «Dylan Dog vittima degli eventi» di Claudio di Biagio e «Palato assoluto» di Francesco Falaschi. Note anche le sue partecipazioni in alcuni spot pubblicitari di Campari e Sky – Now Tv.

