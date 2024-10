Alla fine l’uragano Milton ha raggiunto e travolto la Florida, seminando morte e distruzione. Nelle ultime ore gli esperti dell’istituto di rilevazione americano hanno contato ben undici tornando, mentre venti di tempesta tropicale e mareggiate hanno anche preso il sopravvento sulla costa del Golfo della Florida. Proprio i potenti venti dell’uragano hanno spinto l’acqua dell’oceano su terreni normalmente asciutti, causando danni catastrofici.

Al momento l’onda della tempesta sta aumentando nella Florida sud-occidentale. Alcune aree potrebbero finire per vedere onde alte più di 10 piedi, oltre tre metri, entro questa sera. Inondazioni, riporta la Cnn, sono registrate a Naples e Fort Myers con onde rilevate già dal pomeriggio. “I valori aumenteranno rapidamente questa sera a causa dell’arrivo di Milton sulla terraferma e della transizione della marea verso l’alta marea nella tarda serata”.

Stando a quanto rivelano le autorità della Florida, oltre due milioni di utenze sono rimaste senza energia elettrica. Intanto Milton continua a muoversi e in queste ore sta investendo la parte occidentale dello Stato, con Sarasota al centro del fenomeno, che è stata particolarmente colpita. Davanti alla spaventosa devastazione, sono in corso le operazioni di ricerca e salvataggio di eventuali superstiti anche se, secondo il New York Times, ci sarebbero diverse vittime.