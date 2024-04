M5s, la corsa alle europee si accende: i candidati ammessi al secondo turno di consultazioni online

La composizione delle liste per le elezioni europee del Movimento 5 Stelle prende forma, ma prima di decidere chi potrà competere per un seggio a Bruxelles ci sarà un secondo turno delle consultazioni online pentastellate. Ieri sera, alle 22, si è concluso il primo turno di votazione delle proposte di autocandidatura del M5s su base regionale.

I nomi dei candidati ammessi al secondo turno sono stati pubblicati dal Movimento sul proprio sito e si sfideranno in una nuova votazione prevista per il giorno 22 aprile, dalle 10 alle 22. In questo caso il voto sarà su base circoscrizionale. Per il momento i 5 Stelle si limitano a pubblicare un elenco dei candidati ammessi al secondo turno, senza riportare il numero di preferenze, per non influenzare gli iscritti in occasione del prossimo voto. Dopo la seconda votazione verrano resi pubblici i risultati integrali, con tutte le preferenze.

I candidati del M5s che passano al secondo turno delle consultazioni per il Parlamento Ue

Gli elenchi pubblicati dal Movimento 5 Stelle – qui l’elenco completo dei candidati ammessi al secondo turno – vedono comparire tutti i nomi in corsa per formare le liste per le elezioni europee dell’8 e 9 giugno. Si tratta di cinque differenti elenchi, uno per ogni circoscrizione. La prima è quella del Nord-Ovest, dove figurano due candidati uomini e due donne in Liguria, 12 uomini e nove donne in Lombardia, sei uomini e cinque donne in Piemonte. Tra i nomi ci sono anche quelli di Gaetano Pedullà (direttore dimissionario de La Notizia) e di Simone Verni (ex consigliere regionale lombardo).

Nel Nord-Est figurano due uomini per il Friuli-Venezia Giulia, sei uomini e sei donne per l’Emilia-Romagna, sei uomini e due donne per il Veneto e un candidato uomo in Trentino-Alto Adige. Tra i nomi figura anche quello dell’ex deputato Paolo Bernini. Nel Centro Italia, invece, ci sono otto candidati uomini e otto donne nel Lazio, due per ogni genere nelle Marche e uno per ciascuno in Umbria, con quattro uomini e tre donne in Toscana. In questa circoscrizione sono candidati anche l’ex europarlamentare Dario Tamburrano, l’ex senatore Gianluca Ferrara e l’ex consigliere capitolino Giuliano Pacetti.

Al Sud ci sono in lista un uomo e una donna per l’Abruzzo, un uomo per la Basilicata, due uomini e due donne per la Calabria, otto uomini e otto donne per la Campania, un uomo per il Molise e cinque uomini e cinque donne per la Puglia. Tra i nomi c’è anche quello dell’ex deputato Alessandro Melicchio. Infine, per la circoscrizione Isole ci sono candidati sei per ogni sesso in Sicilia e uno in Sardegna. Per conoscere tutti i dettagli sulle candidature M5s, quindi, sarà ora necessario attendere il secondo turno di consultazioni online del 22 aprile.