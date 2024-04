Elezioni europee, gli iscritti M5S al voto sulle candidature

Avanti Iniziato il conto alla rovescia verso la consultazione del Movimento 5 Stelle per la definizione delle liste in vista delle elezioni Europee dell’8 e 9 giugno.

Tutti gli iscritti possono proporre le proprie autocandidature sulle quali saranno chiamati ad esprimersi mediante voto online tutti gli associati da almeno sei mesi con iscrizione in corso di validità.

Elezioni europee, iscritti M5S al voto il 18 e il 22 aprile

La consultazione che definirà la composizione delle liste nelle 5 circoscrizioni elettorali per le Europee (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud e Isole) si terrà nei giorni 18 (primo turno) e 22 aprile (secondo turno) prossimi.

Il primo turno si svolgerà a livello regionale e saranno coinvolte solo le Regioni per le quali il numero di proposte di autocandidatura è superiore al numero di candidati che potranno accedere al secondo turno.

Il secondo turno si svolgerà invece a livello circoscrizionale. Le liste dei candidati, le Regioni chiamate ad esprimersi al primo turno nonché i criteri dettagliati di svolgimento della votazione e di formazione delle liste, saranno pubblicati sul sito del Movimento entro il 17 aprile.

Gli iscritti saranno chiamati a votare, tramite consultazione in rete, anche la proposta del Presidente Giuseppe Conte – che ha già indicato capolista al Sud, Pasquale Tridico, e nelle isole Giuseppe Antoci – di un elenco di nominativi da inserire in lista – anche in posizione prioritaria rispetto agli altri candidati – di personalità che, in ragione dell’esperienza maturata e dei ruoli che hanno ricoperto o ricoprono, assicurano la continuità di azione e l’esperienza necessarie per affrontare la nuova legislatura.

Elezioni europee, le istruzioni per il voto degli iscritti M5S

Ciascun iscritto abilitato al voto, nella propria area di voto, troverà due schede: una contenente l’elenco delle proposte di autocandidatura, l’altra con l’elenco di nominativi indicati dal Presidente da inserire prioritariamente in lista.

La votazione si svolgerà esclusivamente utilizzando lo strumento telematico on line SkyVote. Il link per l’accesso all’area personale di voto sarà disponibile nel proprio profilo accedendo a portale.movimento5stelle.eu.