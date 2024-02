L’ex presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, sarà candidato alle elezioni europee con il Movimento 5 Stelle. La conferma arriva dallo stesso Tridico in un’intervista a la Repubblica, spiegando che sarà capolista nella circoscrizione Sud.

“Ho accettato la proposta di Conte, sarò capolista nel collegio del Sud”, annuncia l’ex presidente dell’Inps che si dice “contento ed emozionato” per il suo “battesimo politico”. L’economista spiega di aver deciso di candidarsi “come indipendente”, accettando “di guidare la scuola di formazione politica del Movimento”. Per il momento, quindi, non si iscriverà al Movimento.

Tridico si candida alle europee con i 5 Stelle e rilancia l’alleanza con il Pd

L’ex presidente dell’Inps, spiegando la sua scelta, non si tira indietro quando gli si chiede di parlare di un’alleanza tra 5 Stelle e Pd come possibile alternativa al centrodestra: “Sono sicuro che questa possibilità ci sia, i temi convergenti sono tanti, soprattutto sull’economia. Del resto mi sembra che in Sardegna si sia raggiunto l’accordo, così come in Umbria”.

Ci sono campi in cui l’accordo è più semplice, come sui temi economici: “Crediamo tutti che la crescita sia legata alla lotta alle diseguaglianze. L’obiettivo principale di una classe politica progressista deve essere proprio quello di riattivare la crescita riducendo le diseguaglianze e su questo penso che Pd e Cinque Stelle abbiano tutte le carte in regola per marciare nella stessa direzione”.

La convergenza, secondo Tridico, la si può “cercare all’interno delle politiche dell’Unione europea, dove M5S e Pd stanno quasi sempre dalla stessa parte, senza dimenticare che il M5S votò la Commissione di Ursula von der Leyen”.