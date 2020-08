Ma quale Covid. Briatore ha la prostatite. Lo show della Santanchè in versione urologa spopola sui social. L’imprenditore: “Sto bene. Sono positivo? Può darsi”

“Sono stata autorizzata da Flavio, che è uno dei migliori amici, a riferire che è stato ricoverato per una infezione alla prostata recidiva”. E’ quanto ha detto l’esponente di Fratelli d’Italia, Daniela Santanchè, intervenendo ieri sera alla trasmissione In Onda su La7, a proposito delle condizioni di Flavio Briatore, ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano.

“Ad oggi sull’esito del tampone non ho l’evidenza in tal senso – ha aggiunto rispondendo a chi le chiedeva se Briatore fosse anche positivo al Coronavirus -. Se io avessi la notizia della positività del tampone e fossi autorizzata a dirlo lo direi. Chi dice che Briatore è ricoverato in condizioni serie e sta male, sta dando delle fake news. Vi assicuro che sta bene”.

“Ho solo una prostatite forte, domenica sera sono andato al San Raffaele a Milano e mi hanno ricoverato”. Ha detto lo stesso Briatore, in una telefonata al Corriere della Sera, provando a rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute. Con una voce “sonora, ironica, non quella di uno che ha difficoltà respiratorie”, scrive il giornale, spiega che “intanto che ero qui, ho fatto il tampone e ancora non so se sono positivo”.

E a chi dice che già lo sia, Briatore ironizza: “Può darsi che lo sia, coi venti che ci sono in Sardegna…”. Quanto ai sintomi, l’imprenditore spiega di avere “un’infiammazione alla prostata e quasi nient’altro. Ma mi sento bene, molto bene”, conclude.