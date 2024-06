Macron scioglie il parlamento, nuove elezioni in Francia

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato lo scioglimento dell’Assemblea nazionale nel corso di un discorso alla nazione dopo i risultati delle europee in cui l’estrema destra ha vinto con oltre il 30% delle preferenze. “Ho deciso di restituirvi la scelta del vostro futuro parlamentare”, ha detto il presidente della Repubblica francese. Il primo turno si terrà il 30 giugno, il secondo il 7 luglio.

Macron, commentando l’esito delle elezioni, ha detto che in Francia i rappresentanti dell’estrema destra raggiungono il 40% dei voti espressi

Il presidente francese Emmanuel Macron ha riconosciuto che “questo non è un buon risultato per i partiti che difendono l’Europa”. “Francesi, oggi dovevate votare per queste elezioni europee. La lezione principale è chiara: questo non è un buon risultato per i partiti che difendono l’Europa”, ha dichiarato Macron che “in Francia i rappresentanti dell’estrema destra raggiungono il 40% dei voti espressi. È una situazione che non riesco a risolvere”.

Le Pen: “Siamo pronti a governare se i francesi vorranno darci la fiducia”

“Non posso che salutare con favore questa decisione. Siamo pronti a governare se i francesi vorranno darci la fiducia” in queste nuove elezioni: ha detto, invece, Marine Le Pen commentando lo scioglimento dell’Assemblea Nazionale annunciato da Emmanuel Macron.