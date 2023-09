Mafia, operazione in Sardegna: 31 arresti per traffico di droga e corruzione

Operazione in Sardegna contro la mafia e il traffico di droga, 31 gli arresti. Altri blitz dalla Puglia a Trieste.

Sono 31 le persone indagate e nei confronti di cui il Ros ha eseguito ordinanze di custodia cautelare su ordine del tribunale di Cagliari. Le accuse, che hanno portato agli arresti, sono di associazione a delinquere di tipo mafioso, associazione segreta, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, abuso d’ufficio, rivelazione di segreto d’ufficio, corruzione aggravata dal metodo mafioso, peculato e procurata inosservanza di pena aggravata dal metodo mafioso.

La maxi-operazione condotta nelle prime ore della mattinata dai carabinieri dei Ros, con il supporto dei colleghi dei colleghi provinciali di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Milano e Torino, ha riguardato diverse città in tutta Italia.

Mafia, operazione dei Ros in Sardegna: 31 gli arresti

L’ordinanza ha portato alla custodia cautelare per i 31 indagati. Le accuse riguardano, quindi, l’associazione a delinquere di tipo mafioso e il traffico di stupefacenti. Per quanto riguarda i dettagli sull’indagine e sull’operazione si attende una conferenza stampa durante la quale i carabinieri forniranno ulteriori informazioni.

Gli altri blitz da Trieste alla Puglia

Nelle prime ore del mattino si sono svolte anche altre operazioni in tutta Italia. A Trieste le indagini della Guardia di finanza, coordinata dalla Dda, hanno portato a un blitz contro il narcotraffico internazionale, con il sequestro di oltre 700 chili di cocaina e 700mila euro in contanti. Il traffico di droga arrivava dalla Colombia e coinvolgeva l’esercito di liberazione nazionale Enl. Tra i due Paesi è stata disposta la custodia cautelare per 14 persone.

Un’altra operazione è avvenuta in Puglia: l’accusa per numerose decine di indagati è di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Molte le misure di custodia cautelare disposte nei confronti di persone ritenute appartamenti a un sodalizio criminale che operava nel sud barese, dedito al traffico di sostanze stupefacenti.

Nel nord della Puglia, invece, a Cerignola, Andria e Bitonto, sono stati impiegati 400 agenti per effettuare perquisizioni domiciliari alla ricerca di armi, munizioni e stupefacenti, con diversi posti di controllo sul territorio e verifiche in bar, sale giochi, autorimesse ed altri esercizi commerciali.