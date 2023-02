Maltempo in Sicilia, allerta rossa prolungata: tanta la paura per l’esondazione dei torrenti

Maltempo in Sicilia, l’allerta rossa è stata prolungata fino alla mattinata di venerdì 10 febbraio. C’è tanta paure e già molte sono state le chiamate ai Vigili del Fuco da diverse zone dell’isola.

Maltempo in Sicilia, allerta rossa prolungata

Continua il maltempo in Sicilia con l’allerta rossa che è stata prolungata fino alla mattina di domani, venerdì 10 febbraio. Nelle scorse ore è arrivato anche il bollettino diramato dalla Protezione Civile. ” Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata allerta rossa per rischio idraulico e rischio idrogeologico sui settori orientali della Sicilia. Valutata inoltre allerta arancione su parte della Sicilia e della Calabria e allerta gialla sui restanti bacini. Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione”.

Tanta la paura per l’esondazione dei torrenti

C’è tanta paura in diverse zone dell’isola: a rischio saranno soprattutto le province centro-orientali della Sicilia. A quanto riporta ilmeteo.it, “secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Europeo il rischio è quello che possano verificarsi eventi meteo estremi come nubifragi e, nei casi più eccezionali, le così dette “alluvioni lampo” che solitamente interessano fasce ristrette di territorio scaricando al suolo ingenti quantità d’acqua. Massima attenzione anche alla raffiche di vento che potrebbero raggiungere i 100 km/h lungo le coste maggiormente esposte (Catania, Siracusa, Ragusa).Localmente potrebbero cadere fino ad oltre 150/200 l/Mq di pioggia in pochissimo tempo (colore rosso), l’equivalente cioè delle precipitazioni attese in oltre 2 mesi”.

Rimane allerta massima per l’esondazioni possibili dei torrenti. Infatti, sono allagati già i lungomari di diverse città costiere ioniche della Sicilia. Porti e strade d’accesso alle zone marinare delle Isole Eolie, che al momento non hanno collegamenti, sono invase dall’acqua salmastra, da pietre e detriti vari. Le isole minori dell’Arcipelago sono isolate da ieri. L’Etna è innevato da diverse ore, anche a quote più basse.