Mamdani diserta la parata del Columbus Day e gli italoamericani insorgono: “Ci manca di rispetto”. E Trump ne approfitta

“Manca di rispetto alla comunità italoamericana, e il fatto che non partecipi alla parata lo conferma. Sappiamo che detesta Colombo. Ma la parata celebra la cultura degli italoamericani”. Angelo Vivilo, presidente della Columbus Heritage Foundation, non ha perdonato al sindaco di New York, Zohran Mamdani, l’assenza alla sfilata del Columbus Day sulla Fifth Avenue.

Ancora più duro Mike Crispi, presidente della Italian American Civil Rights League: “Il sindaco pensa che gli italoamericani siano abbastanza stupidi da lasciarsi conquistare da un video accattivante sui social e da alcuni complimenti”. Poi ha criticato gli organizzatori per averlo invitato: “Ha pubblicamente insultato Colombo e non si è mai scusato”.

Il riferimento è alla foto del 2020, quando Mamdani era candidato all’Assemblea statale, in cui mostrava il dito medio a una statua di Colombo ad Astoria, nel Queens, con la didascalia “Abbattetela”.

Mamdani è il primo sindaco della città a disertare deliberatamente la parata. E aveva già saltato le celebrazioni di Brooklyn e del Queens. Il Municipio non ha dato spiegazioni ufficiali: ha solo annunciato un ricevimento a Gracie Mansion, la residenza del sindaco, dedicato alla cultura italoamericana. La comunità, peraltro, era già irritata con lui per la mappa dei quartieri di immigrati da cui era sparita Little Italy.

Celebrato lo sconosciuto Vito Marcantonio

Al posto della parata Mamdani ha diffuso un video in cui celebra Vito Marcantonio, deputato di origine italiana che per sette mandati, nella prima metà del Novecento, rappresentò l’East Harlem allora italoamericana per l’American Labor Party.

“Fu un pioniere dei diritti civili e introdusse una delle prime proposte di legge contro la discriminazione razziale al Congresso”, ha detto il sindaco. Di Colombo nemmeno una parola.

Del resto il Columbus Day è da anni una festa contestata. Molti associano Colombo all’inizio dello sterminio dei nativi, e nel 2021 Joe Biden ha proclamato il secondo lunedì di ottobre anche Indigenous Peoples’ Day.

E Trump ne approfitta

Donald Trump ha fatto l’opposto: ha fatto esporre una statua di Colombo nel complesso della Casa Bianca e nei giorni scorsi si è rivolto agli italoamericani in vista delle elezioni di metà mandato: “Ho resuscitato il Columbus Day, ricordatevelo quando andate a votare”.