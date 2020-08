Mamma e figlio di 4 anni scompaiono nel Messinese dopo un incidente in autostrada. Le ricerche sono in corso da ieri

Sono in corso da ieri pomeriggio le ricerche di una donna di 43 anni e del figlio di 4 di Venetico, scomparsi dopo essere stati coinvolti attorno alle 11 in un incidente stradale sulla autostrada A20 Messina-Palermo all’altezza di Santo Stefano di Camastra, in direzione del capoluogo siciliano. La donna, dopo l’incidente, si sarebbe allontanata volontariamente col bimbo: la polizia, che sta indagando sulla vicenda, ha trovato la sua auto vuota. Ad avvertire le forze dell’ordine è stato il marito, che ha denunciato il mancato rientro a casa della moglie e del figlio. Sui social la famiglia di Viviana Parisi (nella foto) e del figlio Joele ha lanciato un appello per contribuire alle ricerche.