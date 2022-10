Manifestazione per la pace il 5 Novembre a Roma. Conte l’ha proposta e ci sarà mentre Calenda ne vuole fare un’altra a Milano

Manifestazione per la pace è in programma a Roma il prossimo sabato 5 novembre. Promossa dal mondo associativo, ha visto il sostegno anche del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Mentre Carlo Calenda ne propone un’altra a Milano.

Manifestazione per la pace il 5 Novembre a Roma voluta dalle associazioni

Sabato 5 novembre 2022, diverse associazioni della società civile, riunite nella Coalizione “Europe For Peace”, hanno promosso una manifestazione contro la guerra, per l’immediato ‘cessate il fuoco‘ in Ucraina. “Questa sarà la manifestazione della società civile italiana, non è promossa da alcun partito. Saranno i benvenuti, se aderiranno alla nostra piattaforma“, ha spiegato nel corso della presentazione Sergio Bassoli, della Rete italiana Pace e Disarmo. E ancora: “Polemiche tra i partiti e distinguo sulle piazze? Ci saremmo aspettati che progressisti e democratici avessero fatto una corsa per scendere in piazza quando erano al governo. Ma ora si era creata una sorta di Opa sul movimento per la pace, così abbiamo ritenuto importante marcare la nostra autonomia e indipendenza“.

“Il nostro documento è chiaro: cessate il fuoco e negoziato. Da qui bisogna partire. La questione non è vincere la guerra, ma vincere la pace. Nessuno di noi può essere neutrale: non siamo equidistanti, ma siamo equivicini. Alle vittime ucraine, ma anche agli obiettori di coscienza e ai pacifisti russi che non vogliono la guerra”, ha continuato Giulio Marcon di ‘Europe for peace’ nella sala della Protomoteca in Campidoglio.

Conte risponde presente mentre Calenda fa un’altra proposta

Giuseppe Conte ha affermato di partecipare alla Manifestazione del 5 novembre. “Scenderemo in piazza insieme a tante associazioni e tantissimi cittadini. Tacciano le armi, è ora di farci sentire con una sola voce per la pace”, dichiara in un video su Twitter in cui afferma: “Non è questo il momento di restare inerti e silenti. L’Italia e l’Europa non devono chiudere in un cassetto i propositi di pace. C’è una maggioranza silenziosa che ha deciso di far sentire la propria voce”. E avverte: “L’escalation militare ci sta portando, giorno dopo giorno, verso il punto di non ritorno di una guerra atomica“.

Dall’altra parte arriva la contro proposta da Carlo Calenda: “Sabato 5 novembre scenderemo in piazza a Milano per ribadire il sostegno all’Ucraina contro l’invasore russo. La pace non può nascere dalla resa degli ucraini. Noi crediamo che la felicità sia il frutto della libertà, ma la libertà sia solo il frutto del valore”, twitta, in risposta al video di Conte. E aggiunge: “Sarà una manifestazione senza bandiere di partito. Invitiamo Pd, +Europa e Beppe Sala e tutte le associazioni e le personalità politiche interessate, a partecipare e organizzare con noi”.

Leggi anche: L’Ue intende sanzionare l’Iran per la vendita dei droni a Mosca