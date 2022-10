L’Ue intende sanzionare l’Iran per la vendita dei droni a Mosca

L'Ue si appresta a sanzionare cinque individui e tre società iraniane per la vendita dei droni kamikaze utilizzati dalla Russia in Ucraina.

L’Ue si appresta a sanzionare cinque individui e tre società iraniane per la vendita dei droni kamikaze Shahed 136 utilizzati dalla Russia per attaccare l’Ucraina.

La proposta è stata stilata dal servizio esterno europeo e ora andrà al vaglio dei rappresentanti permanenti dell’Ue (Coreper). La bozza, secondo quanto è stato riferito da fonti dell’Unione europea, è ancora suscettibile di cambiamenti. L’ok finale alle sanzioni per la fornitura a Mosca di droni da parte dell’Iran dovrebbe arrivare dai leader al Consiglio europeo.

“Pochi anni fa, quando immagini di missili avanzati e droni furono pubblicate, dicevano che erano modificate con photoshop. Ora dicono che i droni iraniani sono pericolosi e chiedono perché li vendiamo a questo o a quello. Queste imprese sono state compiute dalle élite iraniane, portano onore al nostro Paese”. È quanto ha detto, attraverso il suo account twitter, la Guida suprema dell’Iran, Ali Khamenei, in riferimento alle critiche dell’Occidente e di Kiev all’Iran per l’utilizzo di droni iraniani da parte delle forze russe impegnate nella guerra in Ucraina.

Oggi Usa, Regno Unito e la Francia discuteranno dei trasferimenti di armi iraniane alla Russia in una riunione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu

Intanto gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Francia intendono discutere dei presunti trasferimenti di armi iraniane alla Russia, e in particola di droni kamikaze, in una riunione a porte chiuse del Consiglio di Sicurezza dell’Onu prevista per oggi. Lo hanno detto alla Reuters diplomatici a condizione di anonimato, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa sul suo sito web.

L’Iran avrebbe fornito alla Russia centinaia di droni kamikaze Shahed 136 impiegati recentemente nei massicci attacchi compiuti su diverse regioni ucraine e anche su Kiev. I droni, secondo le prove raccolte da Kiev, nelle ultime settimane sarebbero stati più volte utilizzati per colpire le infrastrutture energetiche e altri siti sensibili.

Anche questa mattina il governatore della regione di Kiev, Oleksiy Kuleba, ha affermato che la difesa aerea ucraina ha “abbattuto oggetti nemici, compresi i droni Shahed 136 di produzione iraniana”.