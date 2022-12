Manovra, Conte: “Il Governo introduce l’evasione di cittadinanza”

“Oggi anche la Banca d’Italia, dopo la Corte dei conti e Confindustria, boccia la manovra. Viene cancellato il reddito di cittadinanza e viene introdotta l’evasione di cittadinanza, vengono premiati i cittadini che girano con 5 mila euro in contanti”. È quanto ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte, al termine dell’incontro con il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

Il leader M5S Conte ha incontrato oggi il segretario generale della Cgil Landini ed è tornato a criticare la Manovra

“Questo – ha detto ancora il presidente del Movimento – è fortemente recessivo per il Paese. Vengono favoriti gli evasori e i corrotti quando invece dobbiamo recuperare 100-120 mld di economia sommersa”.

“Ci ritroviamo con un governo molto forte con i poveri e con il ceto medio – ha aggiunto Conte parlando della Manovra – e che si inchina in Europa ai poteri forti. Siamo passati da Draghi che non era riuscito a scrivere una norma decente sugli extra profitti da cui voleva ricavare 10 mld che non sono mai arrivati, a un governo che ne vuole ricavare solo 2,5 mld creando nel Paese un effetto di sperequazione”.

Leggi anche: Bankitalia boccia la Manovra Meloni. Segnalate criticità su debito pubblico, pagamenti elettronici e stop al Reddito di cittadinanza