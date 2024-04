Dopo il trasferimento negli Stati Uniti per tornare a fare il chirurgo e dimenticare le amarezze della politica, l’ex sindaco Ignazio Marino torna in Italia per candidarsi nelle liste dell’Alleanza Verdi-Sinistra alle europee. Lo hanno annunciato Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli in conferenza stampa, insieme all’ex sindaco di Roma. L’ex sindaco di Roma sarà capolista nella circoscrizione centro.

Il guanto di sfida di Marino al Pd

L’ex primo cittadino di Roma, con un passato nel Partito democratico, durante l’appuntamento stampa di Avs per le europee ha spiegato che per valutare il Pd di Elly Schlein conteranno i voti in Parlamento, più che le “dichiarazioni sui giornali”, a cominciare dal tema dell’aumento delle spese militari.

Il neo candidato di Avs, parlando in conferenza stampa, ha spiegato di “non avere nessun particolare sentimento (verso il Pd della Schlein, ndr), posso dire che non conosco e non ho mai incontrato Elly Schlein ma quando è stata eletta con le primarie mi sono incuriosito”. Ha aggiunto Marino: “Sono andato su Google, ho cercato l’intervista più lunga che aveva fatto, l’ho ascoltata tutta. Mi è sembrata una donna molto articolata nell’esprimere il proprio pensiero”.

“Però poi conta come traduci le tue espressioni in voti. Con tutto il rispetto alla fine non contano le dichiarazioni sui giornali ma in Parlamento”. Insomma, “bisogna vedere come si porranno di fronte a temi come l’aumento del 2% del Pil per le armi” conclude Marino.

Alleanza Verdi e Sinistra punta tutto su Marino

“Le candidature di Ignazio Marino, Fiorella Belpoggi e Sergio Ulgiati sono la nostra risposta alla destra che è diventata imprenditrice della paura e delle fake news che non basa le proprie argomentazioni su evidenze scientifiche, soprattutto per ciò che concerne il cambiamento climatico. Contiamo di realizzare e avere un successo straordinario a queste elezioni”, così il deputato di Avs Bonelli, alla conferenza stampa per annunciare la candidatura alle europee di Marino.

Bonelli, in conclusione, ha sottolineato: “Un successo che vogliamo mettere a servizio di un’Europa che sia più forte e più centrale in temi come la pace, il clima e i migranti. La nostra è un’alleanza al servizio della costruzione di un nuovo centrosinistra”.