Marta Fascina incinta: Silvio Berlusconi padre per la sesta volta?

Marta Fascina incinta: l’ex premier e leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sta per diventare padre per la sesta volta?

Marta Fascina incinta di Berlusconi: l’indiscrezione dopo il “matrimonio”

Alla fine di febbraio 2022, erano trapelate alcune indiscrezioni circa un presunto matrimonio tra Silvio Berlusconi e la sua attuale compagna, la deputata Marta Fascina, 32 anni. A circa un mese di distanza, il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, ha diffuso un nuovo gossip sulla sua rubrica Mow. Il direttore, infatti, ha asserito che Marta Fascina possa essere incinta dell’ex presidente del Consiglio e attuale leader di Forza Italia.

Nello specifico, il direttore di Novella 2000 ha scritto: “Marta potrebbe essere in attesa”.

Nonostante la segnalazione lanciata dalla nota testata di gossip, al momento non esiste nessuna smentita o conferma circa l’ipotetica gravidanza della deputata e il presunto sesto figlio del Cavaliere 86enne.

Il direttore Alessi, tuttavia, ha ribadito che l’età non rappresenterebbe un problema per l’ex premier nel diventare padre per la sesta volta in quanto ancora “pieno d’energia”. Inoltre, a distanza di una settimana dalla celebrazione del “finto matrimonio” tra Marta Fascina e Silvio Berlusconi, ha ribadito che la coppia sarebbe innamoratissima.

Silvio Berlusconi padre per la sesta volta?

Marta Fascina non è mai stata sposata e non ha mai avuto figli. Nel caso in cui dovesse essere confermato che la deputata sia in dolce attesa, quindi, per la 32enne si tratterebbe della prima gravidanza.

Differente, invece, la situazione per Silvio Berlusconi che già vanta una numerosa famiglia allargata. L’ex premier, infatti, ha cinque figli (Pier Silvio, Barbara, Luigi, Marina ed Eleonora) e 14 nipoti di primo grado. Il Cavaliere, inoltre, è diventato bisnonno per la prima volta nel mese di aprile 2021, data in cui è nata la piccola Olivia. La bimba è figlia di Lucrezia Vittoria Berlusconi, primogenita di Pier Silvio Berlusconi, venuta al mondo nel 1990 nel corso della relazione con la modella Emanuela Mussida.

Forza Italia: “Marta Fascina incinta di Berlusconi fake news”

In merito alla notizia legata a Marta Fascina incinta e alla nascita del sesto figlio di Berlusconi, Arcore non ha rilasciato alcun commento ufficiale.

Negli ambienti vicini al leader di Forza Italia, tuttavia, la notizia è stata descritta come una “fake news” oppure come “una balla priva di ogni fondamento”.