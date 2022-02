Silvio Berlusconi si sposa: chi è la fidanzata Marta Fascina? Età, patrimonio e fisico della futura moglie del leader di Forza Italia

Silvio Berlusconi si sposa con la giovane Marta Fascina: sono le voci che circolano nelle ultime ore, viste le uscite pubbliche e social della coppia nata in Forza Italia.

Silvio Berlusconi si sposa

Nelle ultime ore è circolata la notizia del possibile annuncio di matrimonio tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina. Le notizie rispondono ai diversi indizi che la coppia ha mostrato in pubblico: prima gli auguri nel giorno di San Valentino con una foto postata che lo ritrae insieme nel momento di un brindisi. Il secondo episodio che risale alla settimana scorsa è il bacio dei due che si sono dati durante la partita del Monza.

Chi è la fidanzata Marta Fascina: età e fisico

Marta Fascina ha è nata il 9 gennaio del 1990 ed è di origini calabresi. Laureata alla Sapienza di Roma in Lettere e Filosofia, alle elezioni politiche del 2018 è stata eletta alla Camera dei deputati, con il proporzionale, nella lista di Forza Italia, nella circoscrizione Campania 1. Dunque, è deputata del partito politico di Forza Italia. Inoltre, la nuova fidanzata di Silvio Berlusconi è segretario in IV Commissione Difesa.

Da giovanissima ha lasciato il suo paese di origine per trasferirsi a Napoli, dove ha trascorso la sua infanzia e la sua adolescenza. Finiti gli studi, Marta ha deciso di trasferirsi a Roma. Poi ha intrapreso prima una carriera da giornalista e poi da addetto stampa. Dalle foto si evince non solo la differenza di età tra i due, ma anche la bellezza della giovane fidanza di Berlusconi: alta e bionda.

Patrimonio della futura moglie del Cavaliere

Per conoscere il patrimonio di Marta Fascina basta considerare lo stipendio di un deputato. Come stipendio un’indennità netta pari a 5.346,54 euro al mese. A questi vanno ad aggiungersi una diaria di 3.503,11 euro e un rimborso per spese di mandato pari a 3.690 euro.

In ogni caso, nell’ultima dichiarazione dei redditi del 2020, con riferimento al 2019, la deputata di Forza Italia ha dichiarato, come si appura consultando il sito della Camera, un reddito imponibile pari a 101.811 euro.