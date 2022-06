Mascherine 15 giugno 2022: cosa cambia al lavoro, sui mezzi pubblici, in ospedale, a scuola e sugli aerei

Mascherine 15 giugno 2022: cosa sta per cambiare in Italia al lavoro, sui mezzi pubblici, in ospedale, a scuola e sugli aerei.

Mascherine 15 giugno 2022: cosa sta per cambiare in Italia al lavoro, sui mezzi pubblici, in ospedale, a scuola e sugli aerei.

Mascherine 15 giugno 2022: cosa cambia al lavoro, sui mezzi pubblici e sugli aerei

A partire dal prossimo 15 giugno, l’obbligo delle mascherine verrà revocato in molti luoghi in cui l’uso obbligatorio del dispositivo di protezione anti-Covid è ancora in vigore. A dire addio alle mascherine, infatti, saranno luoghi come i cinema, i teatri o le manifestazioni sportive al chiuso.

Discussione in corso, invece, per quanto riguarda l’abolizione del dispositivo sui mezzi di trasporto. A questo proposito, infatti, nella giornata di giovedì 9 giugno, il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Un giorno da pecora su Rai Radio 1: “C’è in verità ancora una riflessione che riguarda i mezzi di trasporto. Per tutti gli altri luoghi le mascherine verranno tolte e non ci sarà più l’obbligo ma ci sarà la raccomandazione. Dopo due anni, credo sia giunto il momento di dare fiducia ai cittadini. C’è una consapevolezza diversa”.

Allo stesso modo, anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha dichiarato: “Dobbiamo considerare la pandemia ancora non conclusa. Sui mezzi di trasporto, la valutazione è in corso. Voglio continuare a chiedere ai soggetti fragili di proteggersi con la seconda dose booster del vaccino anti-Covid – e ha aggiunto –. C’è ancora margine di copertura ed i vaccini restano fondamentali. Veniamo da due anni complessi. Oggi siamo in una stagione diversa e abbiamo strumenti contro la pandemia che prima non avevamo ma è necessario continuare ad avere prudenza”.

Il medesimo discorso riguarda anche l’uso della mascherina sugli aerei.

Novità a scuola e in ospedale

In relazione al mondo del lavoro, durante la sua intervista a Un giorno da pecora, il sottosegretario Costa ha affermato: “Per quanto riguarda gli uffici e i luoghi di lavoro, già ad oggi non vi è più una norma che preveda l’obbligo”.

Rispetto alla possibilità di eliminare l’obbligo della mascherina a scuola e, in particolare, durante la maturità 2022, il sottosegretario alla Salute ha spiegato: “Basta un decreto fatto anche all’inizio della settimana prossima. Mi auguro che si possa arrivare ad una sintesi. C’è un problema di convergenza politica. Siamo di fronte a posizioni diverse. Mi auguro che si possa arrivare a una sintesi – e ha precisato –. A mio avviso, è una scelta politica. Sulla scorta della scelta fatta per regolamentare i flussi dei seggi durante il voto, con la stessa coerenza io credo che si possa dire che i nostri ragazzi quando vanno a fare l’esame possano non indossare la mascherina”.

A proposito della revoca dell’obbligo delle mascherine dal 15 giugno 2022, si è espresso anche il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri. Contattato da Sky TG24 lo scorso 8 giugno, Sileri ha sottolineato che continua a essere “consigliabile” tenere la mascherina “sempre a portata di mano” e ha ribadito: “Anche se dovesse essere tolta l’obbligatorietà per mezzi pubblici o aerei, personalmente io la terrei a portata di mano. Se in due settimane dovessimo avere due tre volte i contagi di oggi, questa posizione dovrei rivederla”.

Focalizzando sul periodo che seguirà la stagione estiva, poi, Sileri ha osservato: “A settembre, ottobre e novembre faremo i conti poi con cosa accadrà. L’endemia del virus ci porterà a conviverci, come per altri virus. Il 2022 è un anno di transizione, prossimo anno saremo più tranquilli. Fondamentale resta l’opera di vaccinazione