Mascherine e green pass dal 1 giugno 2022, cosa cambia: le nuove regole

Mascherine e green pass dal 1 giugno 2022: dal mese di giugno sono attese delle novità e dei cambiamenti per quanto riguarda sia gli italiani sia i turisti stranieri.

Mascherine e green pass dal 1 giugno 2022, cosa cambia

Ci sono dei cambiamenti per mascherine e green pass dal mese di giugno 2022. Attualmente, l’obbligo di utilizzare la mascherina Ffp2 è in vigore per tutti i mezzi di trasporto pubblici, per spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso (teatri, cinema e sale da concerto), eventi e competizioni sportive (sempre al chiuso).

Fino al 15 giugno rimarranno queste obbligatorietà riguardo le mascherine. Poi, anche la mascherina dovrebbe diventare facoltativa anche se si pensa al rinnovo del decreto per treni, navi, aerei, gli altri mezzi di trasporto.

Le nuove regole

In Italia, sarà necessario attendere altre due settimane per dover rinunciare ad alcune obbligatorietà mentre da mercoledì 1° giugno non sarà più necessario presentare il Green pass per entrare nel nostro paese: decade, infatti, l’ordinanza del Ministero della Salute che lo scorso 28 aprile aveva prolungato fino al 31 maggio l’obbligo della certificazione verde per l’ingresso nel nostro Paese, sia per i turisti che per gli italiani. La misura, ha fatto sapere il Ministero, non verrà prorogata. L’obiettivo è incentivare il turismo in previsione dei mesi estivi. Il certificato Covid digitale è ancora obbligatorio per entrare in Germania, Francia, Spagna e Portogallo.

Le mascherine continueranno ad essere obbligatorie a scuola anche dopo il 15 giugno e per tutto l’anno scolastico, compresi gli esami di terza media e maturità.

