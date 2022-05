Maturità 2022, presidenti: nomi pubblicati. Dove vederli online

Maturità 2022, ecco pubblicati i nomi dei presidenti di commissione. Il Ministero della Pubblica Istruzione ha messo a disposizione un portale in cui sarà possibile conoscere chi presiederà la commissione degli esami.

Maturità 2022, presidenti: nomi pubblicati

Sono stati ufficializzati e pubblicati i nomi dei presidenti di commissione per gli esami di Maturità 2022. Anche per quest’anno, saranno gli unici esterni, perché il resto, sei docenti, sarà interno. Nel 2022 sono stati pubblicati in ritardo perché ancora a fine maggio mancavano ancora il 15% dei docenti.

La commissione sarà molto più importante perché è chiamata ad elaborare le tracce della seconda prova. I docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola elaborano, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei documenti del 15 maggio; tra tali proposte viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte.

Dove vederli online

La composizione definitiva delle commissioni si può consultare nel motore di ricerca del MI, inserendo provincia e istituto. Dunque, sarà necessario collegarsi all‘indirizzo messo a disposizione dal Ministero della Pubblica Istruzione per conoscere il nome del presidente di commissione di riferimento per ogni singolo istituto superiore. Dunque, gli studenti potranno conoscere in anteprima il nome dei presidenti e magari successivamente chiedere informazioni in più ai propri docenti.

