Massacro del Circeo: tre furono i ragazzi che si macchiarono di un delitto atroce nel 1975. Su questa vicenda ci sono state diverse trasposizioni televisive, ultima una serie tv in onda su Rai 1.

Massacro del Circeo, che fine hanno fatto Angelo Izzo, Andrea Ghira e Gianni Guido

Angelo Izzo è nato a Roma nel 1955. Il suo nome è diventato conosciuto per essere stato il protagonista di uno dei casi di cronaca più violenti che si sono consumati in Italia. Oggi vive nei pressi del quartiere Parioli. Angelo Izzo insieme ai suoi amici Andrea Ghira e Gianni Guido si sono resi protagonisti nel 1975 del massacro del Circeo. Invitate le due ragazze, Donatella Colasanti e Rosaria Lopez, nella villa di Ghira prima le torturano e poi le uccisero. Tuttavia, Colasanti riuscì a salvarsi fingendosi morta. I tre ragazzi erano vicini agli ambienti neofascisti e della destra, tutti e tre provenivano da famiglie della borghesia romana. Rosaria Lopez aveva solo 19 anni e la testimonianza dell’amica servì a ricostruire la mattanza. “La sentivo piangere e urlare, poi silenzio all’improvviso. Devono averla uccisa in quel momento”.

Andrea Ghira, uno dei tre massacratori mai finito in carcere e a lungo latitante, morì diversi anni dopo anche se le famiglie delle vittime non credono che il cadavere ritrovato in Spagna fosse il suo. Guido e Ghira furono condannati all’ergastolo ma le pene poi diminuirono nel corso degli anni. La pena di Guido è terminata nel 2009 grazie a uno sconto di pena per l’indulto. Per Izzo arrivò a semilibertà nel 2004 ma nel 2005 ha rapito e ucciso la 49enne Maria Carmela Linciano e la 14enne Valentina Maiorano, moglie e figlia di Giovanni Maiorano, pentito della Sacra Corona Unita conosciuti in carcere a Campobasso. Nel 2007 è stato nuovamente condannato all’ergastolo.

Il delitto raccontato in una serie tv

Il massacro è raccontato in una serie tv in onda su Rai 1 martedì 14 novembre 2023. Si tratta di sei episodi in tre prime serate. Le altre due puntate vanno in onda il 21 e il 28 novembre alle 21.30. La serie è già disponibile in streaming su Paramount+.