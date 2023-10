Delitto di Rimini, chi era Pierina Paganelli: storia dell’omicidio e ultime notizie

Delitto di Rimini, Pierina Paganelli è stata uccisa brutalmente all’inizio del mese di ottobre 2023 dopo aver parcheggiato la sua auto nel garage. Non ci sono ancora indagati ma solo sospetti da parte della Procura.

Delitto di Rimini, chi era Pierina Paganelli: storia dell’omicidio

Pierina Paganelli aveva 78 anni e dopo aver parcheggiato l’auto in garage, è stata uccisa. Testimone di Geova, l’anziana donna ha perso la vita lo scorso 3 ottobre con 17 coltellate. Un delitto assurdo che ha fatto molto rumore, anche perché non è stato ancora arrestato l’omicida. I sospetti della Procura portano alla nuora Manuela, a suo fratello Loris, al presunto amante Louis che, però, tramite lo studio legale Barzan hanno ribadito “la loro estraneità all’omicidio”. Loris si è affidato a un pool di professionisti “non perché indagato – fanno sapere i legali –, ma poiché intende vederci chiaro su quello che considera un plausibile collegamento tra quanto accaduto a Giuliano Saponi e a Pierina Paganelli”. Il figlio della donna, Giuliano Saponi, qualche mese prima è stato vittima di un incedente stradale e proprio in questi giorni è rientrato a casa.

Le ultime notizie

Le ultime notizie riportano a una registrazione audio di una telecamera di sorveglianza nei pressi del garage dove aveva parcheggiato l’anziana donna la sua auto. Ebbene, secondo quanto è emerso, dall’audio registrato si sente un “ciao” provenire da una voce maschile.

