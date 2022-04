Matilde Brandi oggi: età, altezza, marito, compagno Paolo Calissano, figlie, Instagram e partecipazione a L’Isola dei Famosi

Chi è Matilde Brandi, la ballerina e attrice italiana ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro Giorno, giovedì 7 aprile.

Matilde Brandi oggi: età, altezza, carriera e partecipazione a L’Isola dei Famosi

Matilde Brandi è nata il 27 febbraio 1969 a Roma e, sin da bambina, si è appassionata alla danza. Nel 1990, quindi, si è diplomata al Balletto di Roma, esordendo due anni dopo in televisione. Sul piccolo schermo, infatti, è stata prima ballerina di Domenica In tra il 1992 e il 1995. Successivamente, è stata ballerina in trasmissioni come Bellezza al bagnosu Rete 4, Super Estate su Italia 1 nel 1998; Francamente me ne infischio su Rai 1 nel 1999; Lo Zecchino D’Oro su Rai 1 nel 2006; Piazza Grande su Rai 2 nel 2007.

La sua carriera, tuttavia, si è interrotta nel 2006, quando ha dato alla luce le sue due figlie gemelle: Sofia e Aurora. Nel momento in cui è diventata madre, infatti, la ballerina ha voluto allontanarsi dai riflettori e concentrarsi sulla sua famiglia.

Dopo essere stata lontana dal mondo dello spettacolo per circa sette anni, la donna ha fatto la sua ricomparsa in televisione nel 2020, diventando una dei concorrenti del Grande Fratello Vip. L’ex gieffina è stata però eliminata alcune settimane dopo il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia.

Nel 2022, invece, era stata ipotizzata la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi, insieme a Ilaria Galassi e Nicole Danza.

Marito, compagno Paolo Calissano, figlie e Instagram

Per quanto riguarda la sua vita privata, Matilde Brandi è stata a lungo legata all’attore Paolo Calissano, deceduto il 31 dicembre 2021. Con la fine della loro relazione, la donna ha avuto una relazione con Marco Costantini, dal quale ha avuto le due figlie gemelle Sofia e Aurora nel 2004.

La ballerina ha spesso descritto l’uomo come “un marito esemplare”. Costantini svolge la professione di commercialistaed è una persona piuttosto riservata che tende a tenersi lontano dai riflettori e dal gossip. La coppia, tuttavia, si è lasciata dopo la partecipazione della Brandi al GF Vip 2020.