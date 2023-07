Mattarella: “Il Pnrr è decisivo per il futuro del Paese”

Sul Pnrr “invito tutti a mettersi alla stanga, per usare un’altra volta espressione degasperiana”. È quanto ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia del Ventaglio al Quirinale. “Dobbiamo avvertirne tutti il carattere decisivo per l’Italia e non esserne estranei, per arrecare apporti costruttivi”, ha aggiunto il capo dello Stato.

Nuovo richiamo di Mattarella sul Pnrr: “Non si tratta di una questione di governo. Invito tutti a mettersi alla stanga”

“Ho più volte sottolineato la portata decisiva”, del Pnrr, “per il nostro futuro. Vorrei oggi porre in evidenza che non si tratta di una questione di governo – ha aggiunto Mattarella -, di questo governo o dei due precedenti, ma dell’Italia. L’invito a tutti a mettersi alla stanga che mi ero permesso di avanzare tempo addietro era rivolto a tutti, quale che sia il livello istituzionale, il ruolo politico di maggioranza o di opposizione. Dobbiamo avvertirne tutti il carattere decisivo per l’avvenire dell’Italia e tener conto, pertanto, allo stesso tempo, di non esserne estranei”.

Fitto: “La riuscita di questo progetto non è la riuscita del governo ma la riuscita del progetto del paese”

“Mi auguro che sul tema del Pnrr, nel solco delle parole del presidente della Repubblica, possa esserci un periodo di confronto utile nell’interesse del paese, che non ponga la contrapposizione tra il governo e l’opposizione: la riuscita di questo progetto molto faticoso e complesso non è la riuscita del governo ma la riuscita del progetto del paese” ha commentato il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, a margine della riunione della Cabina di Regia sul Pnrr che si è tenuta oggi a Palazzo Chigi, per l’esame preliminare della proposta di revisione complessiva del Piano inclusiva del nuovo capitolo REPowerEU.