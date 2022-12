Mattia Santori sceglie il Partito Democratico: dalle Sardine al sostegno a Elly Schlein

Mattia Santori è il uno dei fondatori del Movimento delle Sardine. A fine 2022 ha scelto di iscriversi al partito Democratico e sostenere Elly Schlein alla candidatura della segreteria. Una scelta a sorpresa visto che in passato, il 35enne aveva criticato il Pd.

Mattia Santori sceglie il Partito Democratico

Mattia Santoni ha scelto di iscriversi al Partito Democratico e mostrando la sua nuova tessera politica ha dichiarato: “Grazie per avermi accolto, vediamo quanto duro”. Il 35 enne, con una laurea in Scienze Politiche, si è fatto conoscere fondando il Movimento delle Sardine, messo insieme con altri tre amici, conosciuti ai tempi dell’università. Andrea Garreffa, guida turistica, Roberto Morotti, ingegnere impegnato nel riciclo e Giulia Trappoloni, fisioterapista. “L’idea mi è venuta perché non riuscivo a dormire”, aveva raccontato Santori al Resto del Carlino. “Volevamo dare un messaggio: staremo stretti come le sardine, perché saremo in tanti”, avevano spiegato i quattro ragazzi.

Dalle Sardine al sostegno a Elly Schlein

Santori con l’entrata nel mondo del Pd, ha idee chiare scegliendo di sostenere la candidatura alla segreteria del partito di Elly Schlein: “Con l’arrivo di Elly si apre uno spiraglio importante per un sacco di persone che sono all’esterno. C’è una portata rigenerativa importante, lo dicono i 17.000 iscritti sul portale di Elly, se cominciano ad iscriversi al Pd sicuramente garantiranno una linfa vitale che in questo momento è fondamentale. Non dico che ci andiamo a prendere il Pd – dice l’ex leader delle Sardine- ma sicuramente facciamo saltare un tappo per troppo tempo rimasto lì ancorato”.