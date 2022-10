Max Giusti: età, altezza, film, Pechino Express, malattia, moglie e figli del comico

Chi è Max Giusti, il comico ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata di martedì 11 ottobre?

Max Giusti: età, altezza, film, Pechino Express

Nato a Roma il 28 luglio 1968, Massimiliano “Max” Giusti ha 54 anni ed è alto 180 centimetri. Il padre è un meccanico originario delle Marche mentre la madre ha svolto la professione di commessa ed era originaria della Sardegna. Ha trascorso la sua infanzia nel quartiere romano Portuense e ha cominciato sin da giovane a cimentarsi con il mondo dello spettacolo. Nel 1992 ha esordito sul piccolo schermo partecipando a Stasera mi butto e Ricomincio da due, trasmessi su Rai 2. Nel 1996, ha fatto parte del cast di Mio Capitano mentre tra il 1998 e il 1999 ha collaborato a Seven show. ha condotto Stracult con Eva Henger e Max Tortora nel 2001 per poi passare a Quelli che il calcio e La grande notte del lunedì sera. Dopo aver recitato nel suo primo ruolo al cinema nel film E adesso sesso di Carlo Vanzina, nel 2005 ha presentato Gli isolati, format satirico basato sul reality show L’Isola dei Famosi. Ha, inoltre, condotto programmi come Stile Libero Max, Affari tuoi, Boom, Boss in incognito e The Show Must Go On – Va tutto bene su Rai 1.

Malattia, moglie e figli del comico

Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 2009, ha sposato Benedetta Bellini, dalla quale ha avuto i figli Matteo, nato nel 2010, e Caterina, nata nel 2012. “Stiamo insieme da 15 anni, non ci facciamo neanche i regali di compleanno: siamo senza date, non festeggiamo neanche San Valentino”, ha raccontato il comico.

Max Giusti ha avuto anche una relazione di sette anni con Selvaggia Lucarelli: insieme hanno portato in scena svariate commedie teatrali. La loro prima apparizione in pubblico insieme è datata 1997.

Il comico è stato anche doppiatore prestando la voce a Felonius Gu nella saga di Cattivissimo Me.

Durante le riprese di Boom è stato colpito da una paresi di metà volto. L’infiammazione del nervo facciale è peggiorata al punto di impedirgli quasi totalmente di parlare. La situazione si è poi fortunatamente risolta per il meglio.