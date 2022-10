Maxi operazione antidroga a San Severo: decine di arresti tra i quartieri San Bernardino e Luisa Fantasia

Gli uomini della Polizia di Stato hanno effettuato decine di arresti tra i quartieri di San Bernardino e Luisa Fantasia nell’ambito di una maxi operazione antidroga a San Severo, nel Foggiano.

Maxi operazione antidroga a San Severo: le indagini della Polizia di Stato

Alle prime luci dell’alba, centinaia di agenti della Polizia di Stato hanno effettuato una retata a San Severo, in provincia di Foggia, che ha portato all’arresto di quarantaquattro persone tra i quartieri di San Bernardino e Luisa Fantasia, tristemente noti per l’elevata criminalità. I soggetti fermati sono stati ritenuti responsabili del reato di detenzioni a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le autorità hanno condotto arresti differiti, ossia non eseguiti in flagranza di reato al fine di non compromettere e vanificare le indagini. Per questo motivo, a ogni singolo indagato sono stati contestati singoli episodi di spaccio.

In manette sono finite anche molte donne che, secondo la polizia, hanno avuto un ruolo cruciale nel traffico di stupefacenti a San Severo e nelle dinamiche criminali che si sono sviluppate in provincia di Foggia.

Secondo quanto riferito sinora, alcuni agenti sotto copertura hanno finto di essere acquirenti al fine di incastrare i malviventi. L’operazione culminata negli arresti condotti nella mattinata di lunedì 10 ottobre ha avuto una durata di dieci mesi.

Decine di arresti tra i quartieri San Bernardino e Luisa Fantasia

Non solo arresti. Gli uomini della Polizia di Stato hanno sequestrato circa 20 mila euro. Inoltre, è stato rivelato che lo spaccio di sostanze stupefacenti – cocaina, marijuana e hashish in prevalenza – si teneva in alcune case o in strutture abusive. Le attività illegali, poi, erano spesso svolte in presenza di minori. In alcune circostanze, gli agenti hanno segnalato la presenza di un circolo in cui gli acquirenti potevano acquistare la droga e, subito dopo, consumarla sul psoto. Dalle stime preliminari, gli inquirenti hanno valutato che il giro d’affari delle attività illegali condotte a San Severo fruttasse circa 70 mila euro al mese.

Le indagini sono state sviluppate dal servizio centrale operativo della direzione centrale anticrimine del dipartimento della pubblica sicurezza e dalla squadra mobile della Questura di Foggia e sono state coordinate dal pm Alessio Marangelli.