Medio Oriente, Hamas vola al Cairo per discutere la proposta di pace di Biden mentre Tel Aviv annuncia che non manderà una delegazione

Dopo l’apertura ai negoziati di Joe Biden, una delegazione del gruppo palestinese Hamas arriverà oggi al Cairo per discutere con mediatori egiziani e qatarioti una proposta di cessate il fuoco a Gaza, capace di mettere fine alle tensioni in Medio Oriente. Lo riferisce l’emittente televisiva al Arabiya. L’emittente ha citato funzionari israeliani convinti che Hamas non avrebbe respinto la proposta in toto, ma avrebbe richiesto emendamenti.

Per quanto riguarda la presenza israeliana ai negoziati del Cairo, fonti hanno confermato al canale israeliano Kan che il Consiglio di Guerra ha deciso di non inviare una delegazione al Cairo finché non saranno ottenuti segnali positivi dai mediatori.

Da parte sua, il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry ha affermato che le prime dichiarazioni di Hamas indicano che ha accolto “positivamente” l’attuale proposta di un accordo di scambio e di fermare la guerra a Gaza, mentre la risposta di Israele resta da vedere. Per quanto riguarda la Casa Bianca, l’amministrazione Usa Biden ha indicato che Hamas è l’unico ostacolo ad un cessate il fuoco completo e al raggiungimento di una tregua, e che l’accordo proposto è un’opportunità per un cessate il fuoco a Gaza. La Casa Bianca ha aggiunto che Israele è pronto a portare avanti i termini della proposta annunciata la settimana scorsa.

“In Medio Oriente si aprono spiragli per un cessate il fuoco sostenibile e per il rilascio degli ostaggi israeliani. È notizia delle ultime ore e lavoriamo a sostegno di questa soluzione e di un lavoro per una soluzione strutturale per due popoli e due Stati”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ad Agorà su Rai3. “Sono fiera del lavoro che ha fatto l’Italia sul fronte umanitario per i civili di Gaza”, ha concluso la leader di Fratelli d’Italia.