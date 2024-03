Medio Oriente, Pedullà: “Cosa ce ne facciamo dello sdegno internazionale se poi l’Occidente non prende nessun provvedimento”

Il direttore de La Notizia, Gaetano Pedullà, a Coffee Break (La7) sulla crisi in Medio Oriente: “Cosa ce ne facciamo dello sdegno internazionale se poi l’Occidente non prende nessun provvedimento. Si stanno creando le basi per un fine guerra mai. Come in Ucraina”.