Medio Oriente, per Blinken l’accordo su Gaza è nelle mani del nuovo leader di Hamas

Il leader nuovo di Hamas, Yahya Sinwar, ha l’ultima parola sul buon esito della trattativa per un accordo sul rilascio degli ostaggi e su un cessate il fuoco a Gaza, ha detto ai giornalisti nel Maryland il segretario di Stato americano Antony Blinken.

Per il segretario di Stato Usa il buon esito della trattativa sul rilascio degli ostaggi e su un cessate il fuoco a Gaza è nelle mani di Sinwar

“Come è successo per un po’ di tempo, la responsabilità è sua”, ha detto Blinken, subito dopo che Hamas ha accettato che Sinwar sostituisse il leader assassinato del gruppo, Ismail Haniyeh. “I negoziati hanno raggiunto la fase finale e crediamo fermamente che dovrebbero arrivare al traguardo molto, molto presto”, ha spiegato Blinken.

Le minacce di ritorsione iraniane e di Hezbollah hanno aumentato la determinazione degli Usa a finalizzare l’accordo

Le minacce di ritorsione iraniane e di Hezbollah contro Israele a causa degli omicidi la scorsa settimana del comandante di Hezbollah Fuad Shukr a Beirut e di Haniyeh a Teheran hanno solo aumentato la determinazione degli Stati Uniti a finalizzare l’accordo.

“È fondamentale che tutte le parti lavorino per finalizzare un accordo il prima possibile”, ha affermato ancora Blinken, osservando che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha parlato ieri con l’emiro del Qatar Sheikh Tamim Bin Hamad al Thani e con il presidente egiziano Fattah Al Sisi. Entrambi i paesi sono stati i principali mediatori per un accordo.

“C’è accordo sul quadro. Ciò su cui abbiamo lavorato nelle ultime settimane sono dettagli importanti su come questo verrà effettivamente implementato”, ha affermato Blinken.

“È davvero il momento per tutte le parti coinvolte di chiudere”

“Ci sono state alcune cose che dovevano essere negoziate in quel processo” e il lavoro su questo è continuato nelle ultime settimane, ha commentato. “Questo è davvero il momento per tutte le parti coinvolte di chiudere questo” accordo, ha insistito Blinken. Non dovrebbero esserci “ritardi. Nessuna scusa. Non ci sono ragioni per cui non possiamo fare qualcosa”, ha commentato, esortando Israele e Hamas a “concentrarsi sul raggiungimento del ‘sì’”.