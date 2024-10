Calcolatrice alla mano, Giorgia Meloni, ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta, ha cercato di affrontare il tema dei fondi destinati alla Sanità, dimostrando che con la manovra finanziaria non c’era stato alcun taglio. Peccato che, facendo i calcoli con il proprio cellulare e a favore di telecamera, la premier sia entrata in confusione, sbagliando i conti. In un primo calcolo era emerso che la spesa pro capite fosse in aumento di “198 euro”, ma poi, allargando le braccia e sorridendo, si è corretta: “No, fa 398, sto sbagliando tutti i conti”.

A quel punto, Vespa ha scherzato, offrendosi di prestarle il suo telefono, ma Meloni ha declinato l’offerta, rifacendo i conti – mostrandoli alla telecamera – e confermando il risultato di 398 euro. Questo, secondo quanto affermato da lei stessa, sarebbe il risultato della differenza tra i “1919 euro per cittadino” spesi “nel 2019” e i “2317 previsti per il 2025″.

Un siparietto al quale ha risposto con una battuta il leader dei Verdi, Angelo Bonelli: “Lo abbiamo sempre saputo, ecco come sono fatti i conti dello Stato; Meloni ha problemi con la calcolatrice”.