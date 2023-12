Meloni fa la vittima pure ad Atreju. E con tanto di diretta Rai

L'intervento della premier Meloni ad Atreju in onda su Rainews per un'ora e venti. Il Pd chiede provvedimenti ai vertici della Rai.

“Si conclude un anno durissimo, se ne sta per aprire un altro con sfida talmente imponenti che solo una comunità politica capace di enormi slanci ideali e fisici lo potrà affrontare: verremo contrastati con ogni mezzo, anche quelli non proprio legittimi, ma è un bene. Gli avversari sono sempre un bene, perché ti spingono a fare meglio, quindi non c’è problema”. È quanto ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento ad Atreju, trasmesso in diretta dalla Rai per 80 minuti.

“La cosa che mi dicono più spesso è ‘non mollare’: non sono il genere di politico che si inchioda alla poltrona contro tutto e contro tutti, ma non saranno gli attacchi personali e i colpi bassi a farmi mollare perché la grandezza della missione che ci è stata affidata non consente di perdere tempo con le bassezze”.

“Sono molto più resistente di quanto i miei avversari si aspettino”

“Sono molto più resistente di quanto i miei avversari si aspettino, solo gli italiani possono decidere quando sia ora di dire basta” ha aggiunto la premier Meloni nel corso del suo intervento alla festa di Atreju. “Farò sempre la mia parte, porterò la bandiera tricolore con orgoglio, dedizione, amore, determinazione, umiltà e rispetto”, ha ribadito. “Non so perchè sia stato dato a me questo compito, però so che posso portarlo a termine perchè in vita mia non sono scappata mai e decisamente non intendo farlo ora”.

“Cara Elly, puoi anche decidere di non partecipare ma non c’è bisogno di insultare tutti coloro che hanno deciso di partecipare, solo perché hanno dimostrato di avere coraggio che a voi evidentemente difetta” ha detto ancora la premier Meloni rivolgendosi alla segretaria del Pd, Elly Schlein.

Schlein: “Mentre fa festa ad Atreju il governo lascia 900 mila famiglie in povertà senza nessun tipo di aiuto, fa cassa sui poveri solo per finanziare i suoi condoni fiscali”

“Mentre fa festa ad Atreju il governo lascia 900 mila famiglie in povertà senza nessun tipo di aiuto, fa cassa sui poveri solo per finanziare i suoi condoni fiscali. Cara Giorgia, non continuate a insultare gli italiani” la replica della segretaria dem. “Una volta si diceva panem et circenses – ha aggiunto Schlein -, voi alle famiglie il pane lo state togliendo. E date solo uno spettacolino di terz’ordine con eversori che vorrebbero appendere le persone a testa in giù. La misura è colma, tornate al lavoro e occupatevi del lavoro povero: perché è a voi che è mancato il coraggio di venire in parlamento a votare contro il salario minimo, avete preferito annullare la discussione. Ma i problemi degli italiani non li potete annullare nel vostro patetico show”.

Pd: “Chiediamo provvedimenti per Rainews: trasmesso per 1 ora e 20 minuti il discorso di Meloni”

“Inaccettabile il comportamento di Rainews24 che solo ieri ha sospeso la diretta televisiva quando stava per prendere la parola la segreteria del Pd e invece oggi ha trasmesso per 1 ora e 20 minuti il discorso di Meloni dalla festa del suo partito, oltre agli interventi di Salvini e Tajani ovviamente. Abbiamo già chiesto che venga audito Petrecca il prima possibile dalla commissione di Vigilanza, ma riteniamo a questo punto urgente chiedere ai vertici Rai un provvedimento anche da parte dell’azienda” affermano in una nota i componenti Pd della commissione di Vigilanza Rai.