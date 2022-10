Meloni: “Il centrodestra ha indicato me come premier”

Consultazioni lampo al Quirinale. I partiti della maggioranza, Meloni, Salvini, Berlusconi e Lupi, hanno incontrato questa il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel secondo giorno di Consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo.

Per la maggioranza consultazioni lampo al Quirinale. Meloni: “Siamo pronti. Aspettiamo l’indicazione del presidente Mattarella”

“La delegazione di centrodestra ha convenuto sulla necessità di dare a questa Nazione un nuovo governo nel minor tempo possibile, le urgenze sono moltissime a livello nazionale e internazionale”. È quanto ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, al termine delle Consultazioni al Quirinale.

”

“Siamo pronti perché vogliamo procedere nel minor tempo possibile” ha aggiunto la premier in pectore. Tutta la coalizione – ha detto ancora Meloni – che non a caso si è presentata insieme alle consultazioni, ha dato indicazione unanime proponendo la sottoscritta. Aspettiamo l’indicazione del presidente Mattarella che ringraziamo per il suo magistero in un momento così difficile per la nazione”.

Salvini: “Al Quirinale, con l’obiettivo di dare un governo di centrodestra all’altezza delle aspettative”

“Al Quirinale, con l’obiettivo di dare un governo di centrodestra all’altezza delle aspettative” ha scritto su Facebook il leader della Lega, Matteo Salvini.

Al termine dell’incontro con Mattarella c’è stato un breve colloquio tra i leader del centrodestra. Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini si sono fermati alcuni minuti nel cortile d’onore del Quirinale e hanno scambiato qualche battuta. Berlusconi ha lasciato il Colle in auto, mentre Meloni e Salvini sono usciti a piedi.