Al via stamattina il secondo giorno di Consultazioni al Quirinale. Alle ore 10,30 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà i Gruppi Parlamentari della maggioranza. A parlare, al termine dei colloqui, sarà solo la leder di FdI, Giorgia Meloni. Non è escluso che entro questa sera venga affidato alla premier in pectore l’incarico di formare il nuovo governo.

Ieri il capo dello Stato Mattarella, dopo aver incontrato i nuovi presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, ha accolto i rappresentanti dell’opposizione (qui il video).

Il programma delle Consultazioni al Quirinale per la giornata di oggi prevede che Mattarella riceva al Colle i gruppi di “Fratelli d’Italia” al Senato e alla Camera, al Gruppo Parlamentare “Lega Salvini Premier – Partito Sardo d’Azione” e “Lega – Salvini Premier” della Camera, al Gruppo Parlamentare “Forza Italia Berlusconi Presidente” del Senato e Gruppo Parlamentare “Forza Italia Berlusconi Presidente – P.P.E.” della Camera, il Gruppo Parlamentare “Civici d’Italia – Noi Moderati (UDC – Coraggio Italia – Noi con l’Italia – Italia al Centro) – MAIE” del Senato, alla Componente “Noi Moderati (Noi con l’Italia, Coraggio Italia, UDC, Italia al Centro) – MAIE” del Gruppo Misto della Camera.

Meloni: “Siamo pronti a dare all’Italia un Governo che affronti con consapevolezza e competenza le urgenze e le sfide del nostro tempo”

“Domani, insieme a tutta la coalizione del centrodestra, saliremo al Quirinale per le consultazioni con il Presidente della Repubblica Mattarella. Siamo pronti a dare all’Italia un Governo che affronti con consapevolezza e competenza le urgenze e le sfide del nostro tempo” ha scritto, ieri sera, in un post su Facebook, la leader di FdI, Giorgia Meloni.