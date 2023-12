Meloni rimanda di nuovo la conferenza stampa di fine anno

La conferenza stampa non si deve fare. Neanche stavolta. Slitta di nuovo il tradizionale appuntamento di fine anno in cui la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dovrebbe incontrare i giornalisti e rispondere alle loro domande.

La conferenza stampa era prevista per domani, giovedì 28 dicembre, alle ore 11 alla Camera. Ma l’incontro è stato rinviato, così come già avvenuto il 21 dicembre. Era quella, infatti, la data fissata inizialmente per la conferenza stampa, ma in quel caso si era deciso per un rinvio a causa dello stato influenzale della presidente del Consiglio.

Nuovo rinvio per la conferenza stampa di fine anno di Meloni

Ora arriva un nuovo rinvio, come confermato da Ordine dei giornalisti e Associazione Stampa Parlamentare, che organizzano l’appuntamento. La conferenza stampa “non avrà luogo per il persistere dell’indisposizione della presidente”, viene comunicato. Ricordiamo che si era già scatenata la polemica dopo il primo rinvio perché successivamente, secondo quanto scritto da Dagospia, la presidente del Consiglio sarebbe andata alla recita della figlia.

Gli organizzatori restano quindi in attesa delle indicazioni della stessa presidente del Consiglio per stabilire una nuova data dell’appuntamento con i giornalisti. Su cui, al momento, non ci sono notizie e non si sa se si tratti del giorno successivo o se si rischia uno slittamento ai primi giorni di gennaio. Ma anche stavolta, intanto, l’appuntamento con le domande dei giornalisti viene rinviato.