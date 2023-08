Meloni risponde a Bonaccini sulla ricostruzione post alluvione in Emilia-Romagna. Il sindaco di Ravenna alla premier: “Torni qui”

Meloni ha risposto a Bonaccini sugli interventi economici da stanziare per l’Emilia-Romagna nel post alluvione. Alla premier ha risposto poi il sindaco di Ravenna Michele de Pascale che ha invitato la Meloni a tornare in Emilia.

Meloni risponde a Bonaccini sulla ricostruzione post alluvione in Emilia-Romagna

Dura risposta della premier Giorgia Meloni al governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. “Il governo ha già stanziato 4,5 miliardi per la ricostruzione delle zone alluvionate e questa iniziativa non si esaurisce qui. Uno degli obiettivi dell’Esecutivo è anche quello, oltre alla messa in sicurezza e alla ricostruzione delle infrastrutture, di risarcire tutti i privati che hanno subito danni”. Sono alcuni passaggi della lettera, come apprende l’Ansa, che la premier ha inviato al governatore dell’Emilia Romagna e sub commissario alla ricostruzione.

“Non ho avuto modo di leggere da parte Sua alcuna parola di sostegno” all’azione del governo sull’alluvione, “anzi”, ha scritto la premier. “Ho letto che Lei, nella Sua veste di presidente di Regione nonché di sub commissario alla ricostruzione, ha ripetutamente affermato che sul territorio non sarebbe arrivato sino ad oggi neanche un euro”, ha poi sottolineato. “Stiamo conducendo e intendiamo condurre un lavoro preciso, serio, concreto, senza inseguire proposte estemporanee che rischiano di generare confusione e disorientamento in un territorio che invece chiede solo di poter lavorare e di essere sostenuto nella ripresa della propria attività”, ha spiegato ancora Meloni. Secondo il premier, poi, “non bisogna cedere alla fretta ed alla frenesia che pare rispondere al desiderio di qualcuno di avere un po’ di visibilità, alimentando polemiche inutili“.

Il sindaco di Ravenna alla premier: “Torni qui”

Alla Meloni ha risposto il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale. “La mia sensazione, se la presidente Meloni pensa veramente ciò che ha scritto in questa lettera, è che purtroppo non abbia un quadro esatto della situazione in Romagna e in tutta la Regione e che, forse, le dichiarazioni surreali di qualche suo collaboratore le abbiano fornito una visione totalmente distorta sull’efficacia delle misure previste dal suo governo”.

“Rinnovo la richiesta di incontrarla direttamente nei prossimi giorni, a Roma o dove ritiene, ma, forse, sarebbe meglio che tornasse lei in Romagna, nei luoghi più colpiti, e che, se non si fida dei sindaci (anche di quelli di centrodestra a quanto pare), dei sindacati e di tutte le associazioni di impresa, ascolti direttamente le persone colpite, visiti le case distrutte dall’alluvione e provi ripetere lì le 5 pagine sui 4,5 miliardi già spesi per l’alluvione“, ha aggiunto il primo cittadino ravennate.

