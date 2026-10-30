Basta fare zapping sui canali tv per rendersi conto di quanto Giorgia Meloni sia diventata una presenza sempre più centrale nei telegiornali, con un tempo di parola nettamente superiore a quello degli altri leader politici. A certificarlo è il report “Barometro Media – Monitoraggio sul pluralismo politico in televisione”, riferito al periodo compreso tra il primo e il 30 settembre 2026, elaborato da Osservatorio Socialis sulla base dei dati AGCOM/GECA.

Dati alla mano, nel mese di settembre la presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia ha totalizzato un tempo di parola pari a 2 ore, 15 minuti e 44 secondi, staccando nettamente Antonio Tajani, che si ferma a 59 minuti e 20 secondi. Sull’ultimo gradino del podio c’è Giuseppe Conte, con 41 minuti e 21 secondi. Al quarto posto si posiziona Matteo Salvini, con 39 minuti e 52 secondi, seguito da Elly Schlein, quinta, con 32 minuti e 57 secondi.

Tradotto con parole semplici, Meloni ha accumulato circa 76 minuti di parola in più rispetto al ministro degli Esteri e quasi 103 minuti in più rispetto al leader del Movimento 5 Stelle.

Meloni torna prima nei Tg: il confronto con agosto

Per Giorgia Meloni si tratta di un grande balzo rispetto al mese di agosto, quando si era posizionata all’ottavo posto con appena 9 minuti e 52 secondi di tempo di parola sui sette Tg generalisti. La crescita ha riguardato anche altri esponenti politici: il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, a settembre ha registrato un incremento del proprio tempo di parola di 42 minuti e 6 secondi. Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha invece visto crescere lo stesso dato di 17 minuti e 41 secondi.

Cresce anche Salvini (+20 minuti e 52 secondi) e Schlein (+17 minuti e 14 secondi).

La top 10 dei politici con più tempo di parola nei Tg nazionali

Questa è la top 10 dei politici che, a settembre, hanno avuto più tempo di parola sui sette tg nazionali, sempre secondo la rilevazione elaborata da Osservatorio Socialis.

Meloni Giorgia: 2:15:44 Tajani Antonio: 0:59:20 Conte Giuseppe: 0:41:21 Salvini Matteo: 0:39:52 Schlein Elly: 0:32:57 Valditara Giuseppe: 0:12:55 Boccia Francesco: 0:11:39 Perego Di Cremnago Matteo: 0:10:27 Renzi Matteo: 0:10:23 Calenda Carlo: 0:08:51

Il tempo concesso ai singoli ministri

Nel documento è presente anche un’altra classifica interessante, che considera insieme i telegiornali e i programmi di approfondimento (extra-Tg). Qui emerge un dato significativo: Antonio Tajani è il ministro con il maggior tempo di parola nei telegiornali, mentre Matteo Salvini conquista il primo posto negli spazi di approfondimento.

Tempo di parola nei telegiornali

Antonio Tajani: 4:06:17

4:06:17 Matteo Salvini: 1:47:24

1:47:24 Giancarlo Giorgetti: 1:31:43

1:31:43 Giuseppe Valditara: 1:09:04

1:09:04 Guido Crosetto: 0:36:00

0:36:00 Gilberto Pichetto Fratin: 0:23:00

0:23:00 Adolfo Urso: 0:16:16

0:16:16 Alessandro Giuli: 0:12:37

Tempo di parola nei programmi extra-tg

Matteo Salvini: 2:47:36

2:47:36 Antonio Tajani: 1:14:56

1:14:56 Giuseppe Valditara: 1:08:09

1:08:09 Gilberto Pichetto Fratin: 0:53:29

0:53:29 Giancarlo Giorgetti: 0:49:29

0:49:29 Guido Crosetto: 0:35:32

0:35:32 Marina Elvira Calderone: 0:34:44

0:34:44 Francesco Lollobrigida: 0:30:48

0:30:48 T ommaso Foti: 0:29:09

0:29:09 Matteo Piantedosi: 0:24:34

Una precisazione metodologica: per Tajani e Salvini i tempi riportati comprendono sia le apparizioni attribuite al ruolo di governo sia quelle riferite al rispettivo partito.

Il dato sul pluralismo televisivo: la distribuzione del tempo di parola tra maggioranza, opposizione e governo

Sempre nel “Barometro Media – Monitoraggio sul pluralismo politico in televisione” emergono anche i dati sul pluralismo televisivo, in relazione alla distribuzione del tempo di parola tra maggioranza, opposizione e governo. Qui a dominare la scena è Fratelli d’Italia, il partito guidato da Meloni, che è a tutti gli effetti il soggetto politico con la quota maggiore di tempo di parola nelle edizioni principali dei sette Tg generalisti. Alle sue spalle c’è il governo, mentre sull’ultimo gradino del podio si piazza il Partito Democratico.

Bisogna però distinguere le categorie: la quota del governo e quella del presidente del Consiglio sono separate da quella dei partiti. In altre parole, i dati non vanno considerati come se fossero un’unica graduatoria di forze politiche.

I dati complessivi mostrano questa distribuzione:

Fratelli d’Italia 14,0%

Governo, ministri e sottosegretari 13,9%

Partito Democratico 11,1%

Movimento 5 Stelle 10,0%

Presidente del Consiglio 9,3%

Lega 9,0%

Forza Italia 8,8%

Alleanza Verdi e Sinistra 2,4%

Italia Viva 2,0%

Azione 1,3%

I dati dei singoli Tg: quanto spazio viene riservato a maggioranza, opposizione e governo

Nel documento, lungo dieci pagine, è presente anche una interessante graduatoria in cui vengono analizzati i singoli Tg, al fine di ricostruire quanto tempo di parola ogni telegiornale ha attribuito alla maggioranza, all’opposizione e al governo. Numeri che consentono di confrontare concretamente le differenze tra le testate. Da questi dati emerge che il Tg3 presenta la quota più elevata riservata all’opposizione, mentre Tg4 e Studio Aperto mostrano una distribuzione nella quale maggioranza e governo hanno un peso particolarmente significativo.

Il Tg1 e il Tg2, invece, presentano percentuali più equilibrate tra lo spazio riservato alla maggioranza e quello dedicato all’opposizione. Proprio come per le altre classifiche, anche in questa bisogna considerare che la quota di tempo di parola attribuita al governo non coincide con quella della maggioranza.