Disastro ferroviario in Spagna, re Felipe: “Non deve accadere più”

Toledo (Spagna), 30 ott. (askanews) – Il terzo giorno dopo il disastro ferroviario in Spagna che ha provocato almeno 74 morti e decine di feriti secondo l’ultimo bilancio, re Felipe VI dopo aver fatto visita ai feriti in ospedale a Toledo ha esortato le autorità spagnole ad agire subito per evitare ulteriori tragedie. Quello di Toledo infatti è il secondo grave incidente ferroviario in Spagna in un anno.”Innanzitutto, desideriamo esprimere il nostro rispetto e le nostre condoglianze a coloro che hanno perso la vita e alle loro famiglie” ha detto il re, cravatta nera a lutto, con al fianco la moglie Letizia, in nero.”È chiaro che è in corso un’indagine – ha detto poi davanti all’ospedale – questa indagine deve stabilire come e perché si è verificato questo disastro. Dovremo esaminare quali misure devono essere adottate per garantire che ciò non accada di nuovo”. Nella tragedia restano ancora due italiane disperse.
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