Messina Denaro trasferito in un carcere di massima sicurezza

Il boss Matteo Messina Denaro, arrestato questa mattina dai Carabinieri del Ros a Palermo, è stato portato prima nella caserma San Lorenzo e poi trasportato all’aeroporto di Boccadifalco per essere trasferito, secondo quanto si apprende, in un carcere di massima sicurezza.

Matteo Messina Denaro si faceva chiamare Andrea Bonafede. Aveva una carta d’identità e un codice fiscale con lo stesso nome

L’ultimo padrino di Cosa Nostra si faceva chiamare Andrea Bonafede. Negli ospedali, come la clinica La Maddalena di Palermo dove è stato arrestato, lo storico latitante di Castelvetrano presentava una carta d’identità rilasciata dal comune di Campobello di Mazara dove risultava nato il 23 ottobre 1963 e dove sarebbe stato residente in via Marsala.

Messina Denaro è nato, invece, a Castelvetrano il 26 aprile 1962. Il mafioso aveva anche un codice fiscale con i dati relativi ad Andrea Bonafede.

Un anno fa il boss era stato operato nella stessa clinica di Palermo

Sempre secondo quanto si è appreso da ambiente investigativi, Matteo Messina Denaro un anno fa era stato operato, per un tumore, alla clinica privata La Maddalena e da allora stava facendo delle terapie in day hospital.

