Un’Italia avvolta dall’anticiclone e dal bel tempo, con giornate soleggiate e clima gradevole: così si aprono le previsioni meteo dei prossimi giorni, che confermano l’arrivo di una vera e propria “estate settembrina”.

Secondo il meteorologo Lorenzo Tedici de iLMeteo.it, l’alta pressione continuerà a dominare gran parte del Mediterraneo, garantendo condizioni stabili e cieli sereni. Le uniche eccezioni riguarderanno il Nord, dove non mancheranno episodi di instabilità localizzata.

Giovedì 4 settembre: primi temporali sulle Alpi occidentali

Nella seconda parte della giornata una perturbazione in transito tra Francia e Germania lascerà qualche strascico anche in Italia. Sono attesi temporali in Valle d’Aosta e sui rilievi del Piemonte e della Lombardia, mentre sul resto del Paese prevarranno sole e temperature gradevoli.

Venerdì 5 settembre: instabilità al Nord-Est

Il maltempo si sposterà verso le Alpi centro-orientali, le Prealpi e le pianure del Triveneto, con rovesci sparsi. Al Centro e al Sud continueranno invece condizioni di stabilità e cieli sereni.

Sabato 6 settembre: sole e temperature in rialzo

La giornata sarà caratterizzata da bel tempo diffuso in tutta Italia, con un aumento termico che interesserà Nord, Centro e Sud. Le massime resteranno comunque su valori piacevoli e tipici della prima parte di settembre.

Domenica 7 settembre: caldo africano con picchi di 37°C

Una nuova spinta dell’anticiclone africano porterà un ulteriore aumento delle temperature. In Sardegna si potranno toccare punte di 37°C, mentre nel resto del Paese i valori saliranno ma resteranno in un range di benessere biometeorologico, senza eccessi di afa.

La tendenza: sole fino al 10 settembre, poi prime piogge

Le condizioni stabili e soleggiate continueranno fino a metà della prossima settimana. I modelli a lungo termine indicano la possibilità di piogge organizzate tra il 10 e l’11 settembre, in particolare al Nord e in Toscana: si tratterebbe però di un passaggio veloce, inserito in un contesto ancora ampiamente soleggiato.

