Meteo: estate settembrina sull’Italia, sole e temperature miti fino a metà mese. Poi il calo di temperature e l'inizio dell'autunno

L’estate non ha intenzione di abbandonare l’Italia. Secondo le ultime previsioni meteo, l’anticiclone tornerà a dominare la scena per almeno dieci giorni, regalando una sorta di “estate settembrina” fino a metà mese, se non oltre.

Il quadro sarà caratterizzato da giornate soleggiate, temperature contenute e poche precipitazioni. Dopo gli ultimi refoli freschi di origine atlantica, che nelle prossime ore porteranno qualche nuvola al Nord-Est e sul basso Tirreno, il cielo tornerà sereno ovunque.

Temperature: clima ideale di giorno e di notte

Uno degli aspetti più interessanti riguarda le temperature. Le minime notturne oscilleranno tra i 15 e i 18°C da Nord a Sud, favorendo un sonno più confortevole rispetto ai picchi estivi. Durante il giorno, invece, i valori massimi difficilmente supereranno i 32-33°C nelle zone più calde del Paese. Un clima quindi gradevole, lontano dalle ondate di calore che hanno segnato l’estate appena trascorsa.

Previsioni meteo nel dettaglio

Mercoledì 3 settembre: al Nord nubi sparse al mattino, poi ampi rasserenamenti. Al Centro sereno o poco nuvoloso. Al Sud variabilità al mattino e miglioramento nelle ore centrali.

Giovedì 4 settembre: prevale il bel tempo su gran parte del Paese, con qualche temporale pomeridiano limitato alle zone montuose del Nord-Ovest.

Venerdì 5 settembre: nubi sparse al Nord e possibili rovesci sulle Alpi centro-orientali. Sole pieno al Centro e al Sud.

La tendenza per il weekend conferma la persistenza dell’alta pressione, con condizioni stabili e soleggiate.

Un settembre favorevole anche alla vendemmia

Il meteo stabile di inizio settembre porterà benefici anche all’agricoltura. In particolare, la vendemmia potrà svolgersi senza particolari difficoltà, smentendo il vecchio proverbio “Settembre inclemente, poco vino o niente”. Quest’anno, sottolineano gli esperti, il vino ci sarà e sarà di qualità, accompagnato da giornate limpide e miti.