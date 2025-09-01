Settembre si apre con un ritorno del meteo avverso, anche se di breve durata. Dopo la tregua di domenica, una nuova perturbazione attraversa l’Italia portando piogge e temporali soprattutto al Centronord. Secondo le previsioni di Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, l’inizio settimana sarà turbolento, con fenomeni localmente intensi e possibili disagi.

Oggi: temporali al Nordovest e prime criticità

Nel pomeriggio di lunedì 1 settembre sono attesi i primi forti temporali tra Liguria, Piemonte e Lombardia occidentale, con rischio di allagamenti. Particolare attenzione alle zone interne di Genova e Savona, dove i nuclei temporaleschi potrebbero stazionare a lungo scaricando grandi quantità di pioggia. In serata e nella notte il fronte perturbato si sposterà verso Lombardia orientale, Triveneto e Toscana. Possibili grandinate di medie dimensioni e colpi di vento (downburst), specie nelle pianure venete.

Martedì ancora instabilità al Nordest e al Centrosud

La coda della perturbazione interesserà martedì 2 settembre il Nordest, i rilievi toscani, il Lazio e la Campania. Rovesci isolati potranno verificarsi anche in Sicilia e sulla Calabria tirrenica. Le temperature subiranno un nuovo calo, più evidente al Nord. Attenzione inoltre ai venti di Libeccio e Maestrale che, tra Mar Ligure e Sardegna, potranno generare mareggiate.

Da mercoledì l’estate torna protagonista

Il quadro cambierà nettamente da mercoledì 3 settembre, quando è prevista la rimonta dell’anticiclone. Il sole tornerà a prevalere su gran parte del Paese, con temperature in aumento fino a valori tipicamente estivi. Al Centrosud si potranno raggiungere i 30-32°C, mentre al Nord le massime oscilleranno tra 27 e 30°C. Una fase stabile che dovrebbe accompagnare l’Italia almeno fino al weekend.

Le previsioni giorno per giorno

Lunedì 1 settembre: al Nord peggiora con piogge e temporali, bel tempo al Centro salvo nubi in aumento sulla Toscana, sereno al Sud.

Martedì 2 settembre: instabilità diffusa al Nordest e lungo il Tirreno centrale, temporali in Campania, variabile altrove.

Mercoledì 3 settembre: tempo in miglioramento ovunque, con sole prevalente e temperature in aumento.