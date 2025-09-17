Il caldo estivo non molla la presa sull’Italia. Secondo le previsioni meteo de iLMeteo.it, da giovedì 18 a domenica 21 settembre l’anticiclone garantirà giornate soleggiate e temperature tipicamente estive, con valori oltre i 30°C su gran parte del Paese.

Le città più calde saranno Firenze e Terni, dove si toccheranno i 33-34°C, mentre al Sud si registreranno picchi fino a 35°C in Sicilia. Anche Roma supererà i 30°C, Napoli arriverà a 32°C, Milano si fermerà poco sotto con 29°C.

L’analisi del meteorologo

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, spiega che “la fase calda e soleggiata interesserà tutta l’Italia da giovedì a domenica, con condizioni quasi nordafricane”.

Al Nord le temperature saliranno progressivamente da venerdì, regalando un weekend dal sapore agostano, mentre al Centro-Sud il caldo settembrino sarà protagonista già da metà settimana.

Le giornate nel dettaglio

Mercoledì 17 settembre: nubi sparse al Nord con qualche piovasco in Emilia Romagna; al Centro cielo parzialmente nuvoloso con possibili piovaschi sulle adriatiche; sole prevalente al Sud.

Giovedì 18 settembre: sole e caldo ovunque, temperature in aumento.

Venerdì 19 settembre: alta pressione stabile su tutto lo Stivale, sole e clima estivo.

Weekend 20-21 settembre: prevalenza di sole e caldo da Nord a Sud, con valori fino a 35°C nelle regioni meridionali e centrali.

Equinozio e cambio di scenario

La svolta arriverà con l’Equinozio d’autunno, previsto per lunedì 22 settembre alle ore 20:19. Proprio in concomitanza con l’ingresso astronomico della nuova stagione, una perturbazione in arrivo da Francia e Svizzera porterà piogge anche intense sul Nord-Ovest e sulla Toscana.

Sole fino a domenica, poi piogge

Dunque, secondo le previsioni meteo, l’Italia vivrà ancora alcuni giorni all’insegna di sole e temperature elevate. L’estate settembrina avrà però i giorni contati: con l’arrivo dell’autunno astronomico torneranno piogge e temporali, in particolare al Nord e sulle regioni tirreniche.