Meteo, calano le temperature e cresce l'instabilità: l'Italia dice addio all'anticipo d’estate e riscopre la primavera.

Dopo un weekend che ha portato sull’Italia un anticipo d’estate, questa settimana si apre all’insegna della primavera più classica. Secondo quanto spiega Federico Brescia, meteorologo di iLMeteo.it, la stabilità meteo degli ultimi giorni sta cedendo il passo a una fase più “vivace” e tipica di aprile. A determinare questa ennesima svolta è l’alta pressione che, pur continuando a insistere sull’Europa occidentale, da qualche ora subisce infiltrazioni di aria più fresca provenienti dai Balcani.

Per effetto di queste due tendenze opposte, il clima favorirà un inizio di settimana all’insegna della dinamicità.

Il meteo cambia ancora

Oggi e domani, infatti, saranno giornate caratterizzate da un’instabilità tipica della primavera. Ciò sarà particolarmente evidente al Centro-Nord, dove si alterneranno ampie schiarite e improvvisi annuvolamenti che potranno dar luogo a brevi precipitazioni. Piogge che, secondo i modelli previsionali, interesseranno soprattutto il Triveneto e le regioni centrali adriatiche, dando origine — soprattutto nelle ore pomeridiane — a temporali localizzati, talvolta accompagnati da piccole grandinate.

Al Nord-Ovest il cielo sarà ancora più nuvoloso, con deboli ma continue piogge, mentre al Sud il clima sarà più clemente almeno fino a mercoledì, quando l’instabilità contagerà anche le regioni del Mezzogiorno.

Il clima, nel corso della settimana, vedrà anche un calo termico: non si raggiungeranno più i picchi di 25-26°C registrati nel weekend, con temperature massime che dovrebbero oscillare tra i 18°C e i 21°C.